Stort smitteutbrudd i Jemen: – Syke slipper ikke inn på sykehusene

Mange har fryktet konsekvensen av et mulig coronautbrudd i krigsrammede Jemen. – Vi er inne i en katastrofe, sier en lokal organisasjon til VG.

385 mennesker med virussymptomer skal ha dødd i den sørlige havnebyen Aden i løpet av den siste uken.

– Hver dag nå er det noen som dør som følge puste- og lungeproblemer. Det er veldig kritisk her og vi er virkelig inne i en katastrofe nå, sier Nezar Aboodi til VG fra Aden.

Han jobber i den lokale organisasjonen Field Medical Foundation og er svært redd for hvordan situasjonen nå vil utvikle seg raskt.

Med det tegner han det samme bilde som Redd Barnas rapporter: I Aden er underkant av 400 personer med coronasymptomer er døde i løpet av kort tid.

Det er katastrofetall i et land som er herjet av krig i over fem år, og som lever i det FN beskriver som en av verdens verste humanitære katastrofer.

LITE FORSVAR: En bil med desinfiseringsmiddel kjører rundt i Aden. Nå er byen rammet av coronasmitte. Foto: SALEH AL-OBEIDI / AFP

Redd Barna hevder også at de fleste sykehusene i Aden har stengt dørene og ikke vil ta imot coronapasienter.

– Pasienter går fra sykehus til sykehus, men slipper ikke inn, forteller Redd Barnas programsjef i Jemen, Mohammed Alshamaa ifølge NTB.

– Vi hører om familier som har mistet to eller tre kjære de siste ukene. Dette viser at pandemien er i ferd med å feste grepet i landet, sier han videre.

VG besøkte Aden i 2018 og skrev den gangen om hvordan byen, og Jemen forøvrig, er et svært enkelt bytte for virusutbrudd. Krigen i Jemen har gjort at sykdommer, som i stor grad er utryddet andre steder i verden, som difteri og meslinger, har smittet sårbare mennesker i Jemen.

Nekter å ta imot

De fleste private sykehusene i Aden har nå enten stengt dørene, eller vil bare behandle pasienter som ikke har tegn til feber eller luftveisproblemer, ifølge Redd Barnas Alshamaa.

Byens to største offentlige sykehus har fortsatt åpne akuttmottak, men nekter også å ta imot pasienter med symptomer på coronasmitte.

– Våre folk på bakken ser hvordan mennesker vises bort fra sykehusene, hvordan de puster tungt og til og med kollapser. Folk dør fordi de ikke får behandling som normalt sett ville ha reddet livet deres, sier Alshamaa.

SYNLIG I GATENE: En bil desinfiserer gatene i Jemens hovedstad Sanaa den 30. april. Om slik desinfisering er lite effektivt mot viruset, sprer det i det minste bevissthet om smittefaren. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

Nezar Aboodi, som er i Aden, bekrefter overfor VG opplysningene fra Redd Barna:

– Flere sykehus har stengt dørene for de syke. Dessuten mangler sykehusene alt av smittevernsutstyr og det er er svært begrenser tilgang på smittetester, sier han.

Aboodi sier videre at få i Aden bryr seg om viruset, og gjør lite for å beskytte seg. Alle markeder og butikker er fortsatt åpne. Han mener byen nå må stenges helt ned og at folk må holde seg hjemme.

I april gjorde VG en rekke intervjuer i Jemens hovedstad Sanaa, og også der var bevisstheten rundt viruset begrenset.

Krig og sult

Over 100.000 mennesker anslås å ha blitt drept siden Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen for fem år siden.

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet, og hvor mange som har bukket under av sult og sykdom, vet ingen.

FN kaller Jemen verdens verste humanitære krise og anslår at bare halvparten av landets helsevesen er i drift.

20 millioner mennesker går hver kveld til sengs uten å vite når de får sitt neste måltid, og over 4 millioner er på flukt i eget land.

«Krigen må stoppe»

– Coronapandemien skyver dette landet enda dypere ned i avgrunnen, sier Xavier Joubert, som leder Redd Barnas arbeid i Jemen til NTB.

De mange dødsfallene i Aden tyder på at viruset sprer seg langt raskere enn det antallet påviste smittetilfeller viser, mener han.

– De krigførende partene har sviktet helt ved ikke å innføre en varig våpenhvile, og det har ført til stadig flere dødsfall, både av covid-19 og andre sykdommer. De må stilles til ansvar for dette, sier Joubert.

– Når leger er redde for å utføre jobben sin, og pasienter ikke får den behandlingen de trenger, så er det underernærte barn og andre sårbare pasienter som må betale prisen, sier han.

KRIG I SØR: I sørlige Jemen kriger nå tidligere allierte med hverandre. Bildet viser soldater fra grupperingen Southern Transitional Council (STC) den 12. mai. Foto: SALEH AL-OBEIDI / AFP

For Nezar Aboodi er det tydelig hva som må skje før noe annet i Jemen.

Han sender VG en video filmet bare noen kilometer utenfor Jemen, der det nå pågår kamphandlinger mellom separatistene i Det sørlige overgangsrådet og regjeringshæren. Dette er grupperinger som før samarbeidet i kampen mot Houti-militsen i Jemen, som kontrollerer hovedstaden Sanaa og store deler av nord.

Nå kriger de mot hverandre, noe som gjør krigen i Jemen enda mer komplisert å løse.

– Vi må stoppe krigen. Det må være fokuset for å redde liv. Vi er virkelig i en katastrofe, sier Aboodi.

