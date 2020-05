Vitner om coronaviruset: – Forskere varslet, men ble oversett

Legen Rick Bright vitner i dag i Representantenes hus om amerikanske myndigheters respons til coronaviruset. Der var han svært kritisk.

– Hvis vi ikke klarer å forbedre vår respons nå, er jeg redd pandemien blir verre. Uten bedre planlegging, kan 2020 bli den mørkeste vinteren i moderne historie, sier Bright.

Etter at han i april ble tvangsflyttet fra sjefsstillingen ved en føderal helsemyndighet som utvikler coronavaksine, hevdet Bright at det skjedde fordi han har vært kritisk til å bruke penger på medisiner uten vitenskapelig belegg.

Bright hevdet blant annet at det kom at av han var kritisk til bruken av malariamedisin, som president Donald Trump har anbefalt til coronasyke.

– Vi må være ærlige med det amerikanske folk. Amerikanere fortjener sannheten. Sannheten må være basert på vitenskap. Vi har verdens beste forskere. La oss lede, og la oss snakke uten frykt for hevn, sier Bright.

– Landet vår var ikke så godt forberedt som vi skulle ha vært, og kunne ha vært. Noen forskere varslet tidlige faresignaler, men ble oversett. Sider av planen vår mot pandemier ble oversett av noen i ledelsen, forteller Bright.

Han mener myndighetenes respons har vært mislykket

– Vi kunne ha gjort det bedre. Det er kritiske grep vi ikke tok i tide, sier Bright.

Bright forteller at han ba om at produksjon av prøver, masker og respiratorer måtte økes, og at han var bekymret for at de ikke hadde nok i januar da viruset begynte å spre seg. Den beskjeden ledet ikke til noen handling i myndighetene.

Deretter hevder Bright at han fikk beskjed om at hans varslinger skapte bråk, og at han derfor ble fjernet fra viktige møter.

Før høringen gikk Trump ut på Twitter, og omtalte Bright som mislikt og uten respekt.

– Jeg kjenner ikke den såkalte varsleren Rick Brigt, jeg har aldri møtt han eller hørt om han. For meg er han bare en misfornøyd ansatt, som verken er likt eller respektert av folene jeg har snakket med, og som, med sin holdning, ikke burde jobbe for våre myndigheter lenger, skrev Trump.

Trumps regjering fikk også kritikk fra representantene i kongressen.

– Regjeringen som skulle beskytte det amerikanske folk, har mislykkes. Vanlige amerikanere har hevet seg når lederne ikke har gjort det. Vi er det beste landet i verden, men likevel har vi flest dødsfall og tilfeller. Hvorfor? Grunnet den manglende, ineffektive og sene reaksjonen. Det kostet liv, og kommer til å fortsette å kose liv, sier demokraten Anna Eshoo, som er lederen i helsekomiteen i kongressen.

Hun var også svært kritisk til at Bright mistet jobben sin, og fortsatte sin kritikk mot Trump-administrasjonen.

– Vi kan ikke ha et system hvor myndighetene sparker de som har rett, og belønner de som tar feil, sier Eshoo.

Publisert: 14.05.20 kl. 16:41 Oppdatert: 14.05.20 kl. 17:01

