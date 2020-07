NYTT EPISENTER: En sykepleier frakter en pasient som skal utskrives etter å ha vært innlagt med covid-19 på sykehuset Memorial West i Pembroke Pines i Florida. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA / Reuters

53 sykehus har sprengt kapasitet i USAs nye episenter

Samtidig som smittetallene øker i delstaten Florida, opplever flere sykehus fulle akuttmottak og mangel på intensivplasser.

– Vi har glør, branner og store branner. Dessverre er Florida nå i en tøff situasjon, sa president Donald Trump under sin corona-pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag kveld.

Flere amerikanske delstater har den siste tiden rapportert om rekordhøye smittetall og økende sykehusinnleggelser. Forrige uke hadde landet som helhet sin verste smittedag så langt, med over 77.000 nye smittede på én dag, og tallet på sykehusinnleggelser er økende i hele 34 delstater.

Trump: – Det kommer til å bli verre før det blir bedre

Og mens det var storbyen New York som for noen måneder siden meldte om fulle sykehus, har viruset nå forflyttet seg sør- og vestover. Sammen med Texas og California, omtales Florida som virusets nye episenter. Her ble det tirsdag registrert 9400 nye smittetilfeller og 134 nye dødsfall.

Den siste uken har det i gjennomsnitt blitt registrert 115 dødsfall om dagen, melder AP, mot bare et tredvetalls daglig for bare én måned siden.

Sykehus ber om hjelp

Til sammen 53 sykehus i delstaten mangler tilgjengelige intensivplasser for covid-19-pasienter, ifølge tall fra Agency for Health Care Administration (AHCA), skriver CNN. Åtte av sykehusene ligger i fylket Miami-Dade, som er svært hardt rammet.

Her har andelen innlagte pasienter de siste to ukene økt med 38 prosent, mens andelen intensivpasienter har økt med 50 prosent. I tillegg har bruken av respiratorer økt med 67 prosent, ifølge siste oppdateringer fra myndighetene.

Stenger ned på ny etter smitte-boom: – Jeg føler meg temmelig motløs

Sykehusene har bedt om 275 helsepersonell, sier kommunikasjonsansvarlig Jennifer Piedra i Jackson Health System, som er ansvarlig for sykehusdekningen i området, til CNN. Dette inkluderer 50 respiratorterapeuter, 100 sykepleierassistenter og 125 sykepleiere.

HARDT RAMMET: Storbyregionen Miami merker økt press på sykehusene, og myndighetene har flere innført portforbud. Her får politiet folk unna et område i Miami Beach før helgen. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Guvernør Ron DeSantis er ber likevel innbyggerne i Florida om å holde motet oppe. Til tross for sprengt kapasitet i områder som Miami, har andelen tilgjengelige intensivsengeplasser i delstaten totalt nemlig økt fra 15 til 20 prosent de siste to ukene, skriver Reuters.

– Situasjonen er mye bedre enn den var for to uker siden. Og jeg er sikker på at vi vil komme oss gjennom dette. Jeg er sikker på at menneskene i vårt sykehussystem vil fortsette å gjøre en fantastisk jobb og dekke behovet, sa han til pressen tirsdag – og la til:

– Det er mye angst og frykt der ute, og jeg tror vi skal klare å komme oss gjennom det. Men vi er ikke der enda.

Dødstallene øker flere steder

Det er særlig i Sørstatene og i vest, der en rekke guvernører gjenåpnet sine stater til tross for at epidemien fortsatte, at det dag for dag nå registreres nye, høye tall.

I Texas har er dødsraten 39 prosent høyere enn den var for én uke siden, skriver NBC, som har gått gjennom tallene sammen med universitetet Johns Hopkins.

Her ble det tirsdag meldt om 9303 nye smittetilfeller, og 131 nye dødsfall, skriver Guardian.

Begravelsesbyråer og lokale myndigheter har bestilt ekstra likposer og kjøletrailere for transportering og oppbevaring av døde, forteller Gene Allen, som leder Texas Funeral Directors Association, til NBC.

MÅLER: En sykepleier måler temperaturen til en ung kvinne i Wylie, Texas. Foto: LM Otero / AP

Særlig hardt rammet er Houston, delstatens største by, men også grensebyene har opplevd en økning i antall dødsfall. Fra og med onsdag innføres det portforbud i Hidalgo-regionen, og innbyggere blir bedt om å unngå samlinger og begrense reise.

Her har antall døde doblet seg i løpet av bare én uke, skriver Reuters.

– Denne handlingen vil hjelpe oss å gjøre de riktige tingene slik at vi også kan redde og beskytte hverandre mot denne dødelige sykdommen ved å holde oss hjemme, sier dommer Richard Cortez, ifølge AP.

