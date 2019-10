Stoltenberg ber Tyrkia være tilbakeholdne

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at NATO har forståelse for Tyrkias sikkerhets-utfordringer fra syrisk side av grensen, men ber landet handle med tilbakeholdenhet og begrense menneskelig lidelse.

Onsdag ettermiddag startet Tyrkia en militær operasjon i den nordøstlige delen av Syria, på direkte ordre fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Ifølge Erdogan skal operasjonen «hindre dannelsen av en terror-korridor langs vår sørlige grense», som han skrev på Twitter før angrepet startet.

– Jeg håper Tyrkia vil handle med tilbakeholdenhet, og at det de gjør er proposjonalt og tilpasset situasjonen, og at de begrenser faren for menneskelig lidelse, sa Stoltenberg i Roma hvor han møtte Italias statsminsiter Giuseppe Conte.

- Vår allierte Tyrkia har forståelige utfordringer i forhold til sin egen sikkerhet. De har flere millioner flyktninger fra Syria på sitt territorium. NATO er blitt orientert om deres operasjon i Nord-Syria. Det er viktig å unngå handlinger som kan destabilisere og øke spenningen i regionen, sa Stoltenberg videre.

Han la til at han fredag skal møte president Erdogan i Istanbul for å diskutere Tyrkias militæraksjon mer inngående.

NATOs generalsekretær og den italienske statsministeren Guiseppe Conte. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Området på syrisk side av grensen kontrolleres av YPG, Syrias demokratiske styrker som USA aktivt støtter, men som Tyrkia har definert som en terrororganisasjon.

SV mener Norge bør vurdere sanksjoner mot Tyrkia for å sette en stopper for tyrkiske angrep på kurdere i Nord-Syria.

– Kurderne har vært spydspissen i kampen mot IS. Nå lukker Europa og Norge øynene samtidig som Erdogan starter offensiven mot kurderne. Vi krever en kraftig og umiddelbar protest fra regjeringen, sier partileder Audun Lysbakken til NTB.

Han mener det er en skam hvis norske myndigheter forblir tause nå som angrepene har startet.

– Norge må gå ut mot Erdogan nå og vurdere snarlige sanksjoner mot Tyrkia. Dette kan vi ikke godta fra vår alliert, sier Lysbakken.

TYRKISKE STYRKER: En tyrkisk militær konvoi i Kilis nær den tyrkisk-syriske grensen. Foto: Mehmet Ali Dag/ Ihlas News Agency (IHA) via REUTER

Søreide: – Følger nøye med

Den pågående operasjonen kan få følger for den urolige al-Hol leiren i Syria, der norske IS-kvinner og barn er internert. Det er i dag de kurdiske militsene som har kontroll på området.

– Vi følger nøye med på utviklingen og har merket oss rapporter i media om at en tyrkisk militæroperasjon nå skal være i gang. Vi oppfordrer under alle omstendigheter Tyrkia til å vise tilbakeholdenhet og respektere internasjonal humanitær rett, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), til VG

– Vi er svært bekymret for situasjonen for sivilbefolkningen i området hvor flere hundre tusen allerede er internt fordrevne og bor i vertssamfunn eller leire.

– Det er i dag vanskelig å si hvordan situasjonen vil utvikle seg, og hvordan dette eventuelt vil påvirke situasjonen for Al-hol-leiren og de ISIL-tilknyttede fangene som holdes der.

Publisert: 09.10.19 kl. 17:01







