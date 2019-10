Voldelige opptøyer i Barcelona: – Det er veldig aggressivt

BARCELONA (VG) Gatene fylles med røyk fra brennende søppelcontainere og politiet skyter med det som trolig er gummikuler på demonstrantene.

VG er i på plass i Barcelona der politiet lokalt så langt har bekreftet at det er minst en halv million demonstranter.

Ved sekstiden brøt de voldelige opptøyene ut i gaten Via Laietena:

Politistyrker med skjold skøyt med gummikuler mot demonstrantene, som svarte med å kaste stein og andre gjenstander. Flere hundre søppelcontainere sto i full fyr. En hydrantbil ble sent på kveld politiets løsning for å forsøke å roe stemningen i gaten og slukke brannene.

Det er usikkert hvor mange som ble skadet i opptøyene, men innenriksministeren anslår at rundt 200 personer fra sikkerhetsstyrkene er skadet, skriver El Mundo. Majoriteten av demonstranter forholdt seg imidlertid fredelig andre steder i byen.

Kastet steiner på dame som forsøkte å slukke

Lisell Hagen (28) er i Barcelona på et hotell like gaten der de verste opptøyene utspiller seg. Hun har derfor fulgt det som har skjedd i gatene tett hele kvelden.

– Da politiet trakk seg unna, trodde jeg kanskje demonstrantene ville følge etter. Men da begynte de å samle søppelkasser og ting i gaten for å sette fyr på det, sier hun, som bor i sjette etasje på et hotell ved de verste opptøyene.

Hun fanget deler av det på film - se video her:

Hun forklarer at demonstrantene har beveget seg omtrent hundre og hundre meter bortover i gaten av gangen for så å sette fyr på nye ting i gaten. Rett utenfor hotellet deres, er det derfor helt utbrent nå.

– En gammel dame tvers over gaten prøvde å spyle på brannen for å slukke. Hun var sikkert redd for leiligheten sin. Da svarte demonstrantene med å kaste stein opp mot henne, forklarer Hagen.

– Det er veldig aggressivt.

Hagen og reisefølget på seks personer har vært på hyggetur i byen siden onsdag. Først i kveld fikk de merke alvoret i demonstrasjonene.

– Vi var jo forberedt på hvordan det kunne bli, men først i ettermiddag begynte vi å merke amper stemning i gatene. Det var mer politi, som gikk med geværene de skyter gummikuler med og flere sperringer. Nå er hele byen røyklagt. Ingen vil gå ut av hotellet nå, sier hun.

Sirener uler og den tettbefolkede gaten er fylt med røyk - se bilder fra dramaet her:

















Det brenner i søppelkonteinere i Barcelonas gater.

I andre deler av sentrum er demonstrasjonen langt fredeligere. Hver gang politihelikopteret henger over Placa de Catalunya, oppstår en øredøvende pipekonsert, så roer det seg ned. «Vold representerer ikke oss», står det på et improvisert skilt.

Det er langt flere folk i byen enn tidligere dager, viktige gater og butikker er stengt, severdigheter er stengt og kollektivtrafikken er påvirket.

– Det vi kommer til å høre i kveld er folkets røst. Demonstrasjonene må lede til at vi får ha en ny folkeavstemning og at resultatet blir respektert, sa Mart Rafols (60), som er blant demonstrantene, tidligere på dagen.

VG møter 60-åringen i utkanten av de dramatiske opptøyene. Han er en av flere som er bekymret for at folkemassene er infiltrert av politi og ytre høyre-krefter som vil ødelegge for demonstrantene.

FOLKETS RØST: Mart Rafols (60) mener demonstrasjonene må lede til en ny folkeavstemning om katalansk uavhengighet. Foto: Harald Berg Sævereid

Quim Torra, Catalonias regionpresident, har også presisert at bevegelsen for uavhengighet ikke er voldelig – og ber om at ingen tyr til vold eller provokasjoner. Han har også varslet at de ønsker en ny folkeavstemning.

En 18 år gammel jente VG prater med, var redd for at politiet vil slå hardere til i kveldens demonstrasjoner. Mange demonstranter er unge, men også familier er blant dem.

Tre unge mennesker, to av dem mindreårige, ble tidligere fredag ettermiddag arrestert for å ha kastet ting på sikkerhetsvaktene utenfor politiets hovedkvarter ved gaten Via Laitena, der de store opptøyene senere oppsto.

KASTET PÅ: Demonstranter har kastet en rekke ting på disse politifolkene som står utenfor en politistasjon i Barcelona. Foto: Bernat Armangue / AP

Det er de katalanske separatistene som oppfordrer til generalstreik fredag kveld i protest mot at spansk høyesterett tidligere i uken dømte ni tidligere katalanske politikere til mellom 9 og 13 års fengsel for forsøk på å løsrive Catalonia.

Kostnadene for ødeleggelsene fra demonstrantene så langt er kalkulert til over en milliard kroner, etter det VG erfarer.

Fredag ettermiddag stengte myndighetene ned nettsidene og appen til «Tsunami Democràtic», initiativet bak demonstrasjonene.

Men på Twitter har initiativet publisert sin løsning for å omgås blokkeringen – som de kaller et resultat av den spanske statens samarbeid med de store teleoperatørene.

STENGER: – Det er generalstreik og i kveld kan det helt forferdelig. Det er best å stenge butikken tidlig, sier bakeren Ariel (32) tidlig på fredag. Demonstrasjonene i Barcelona er allerede i gang flere steder i byen. Foto: Harald Berg Sævereid, VG

OPPRØR: Politiet i konfrontasjon med demonstranter i Barcelona fredag. Foto: JON NAZCA / X02457

La Sagrada Família er blant stedene som holder delvis stengt fredag. På sine nettsider skriver de at en rekke demonstranter blokkerer inngangen, og at de derfor ikke kan garantere at folk slipper inn i katedralen.

Ny folkeavstemning

Catalonias regionpresident Quim Torra sa torsdag at han vil ha en ny folkeavstemning om katalansk løsrivelse.

Den forrige folkeavstemningen i 2017, der over 90 prosent stemte for løsrivelse fra Spania, ble erklært grunnlovsstridig av Spanias høyesterett og regjering. Under halvparten av de stemmeberettigede deltok i folkeavstemningen.

Katalanske ledere ble tiltalt for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler, og flere av dem, med Catalonias tidligere president Carles Puigdemont i spissen, flyktet i eksil.

Spania utstedte denne uken en ny arrestordre på Quim Torra og fredag troppet Puigdemont opp hos belgisk påtalemyndighet og gjorde det klart at han motsetter seg utlevering.

