Tusenvis av katalanske demonstranter inntar Barcelona

BARCELONA (VG) Tusenvis av demonstranter stømmer til gatene og spenningen bygger seg opp foran det som er ventet å bli en enorm demonstrasjon i den katalanske byen i kveld.

Så mye som to millioner mennesker kan komme til å samle seg i byen for å vise sin avsky mot den spanske regjeringen, sies det blant folket i Barcelona nå. VG er i på plass i Barcelona, der vanvittige mengder mennesker fra distriktene har inntatt og fortsatt strømmer til byen.

Natt til fredag satte hundrevis av demonstranter fyr på barrikader i den katalanske hovedstaden, og kastet bensinbomber mot politiet, som skjøt med gummikuler.

Ingenting tyder på at kveldens enorme demonstrasjoner vil forløpe seg noe roligere.

Det er de katalanske separatistene som oppfordrer til generalstreik fredag kveld i protest mot at spansk høyesterett tidligere i uken dømte ni tidligere katalanske politikere til mellom 9 og 13 års fengsel for forsøk på å løsrive Catalonia.

OPPRØR: Politiet i konfrontasjon med demonstranter i Barcelona fredag. Foto: JON NAZCA / X02457

Havnearbeidere og ansatte ved Seat-fabrikken la ned arbeidet, og den store katalanske supermarkedskjeden Bonpreus butikker holdt stengt.

Protestmarsjer

Tidligere på dagen forberedte byen seg på kveldens demonstrasjon. Små tog av ungdommer, tenåringer og studenter gikk rundt i byen og ropte slagord og forberedte seg til i kveld. Butikkene stengte og dro for gitter foran vinduene.

STENGER: - Det er generalstreik og i kveld kan det helt forferdelig. Det er best å stenge butikken tidlig, sier bakeren Ariel(32). Demonstrasjonene i Barcelona er allerede igang flere steder i byen. Foto: Harald Berg Sævereid, VG

Kostnadene for ødeleggelsene fra demonstrantene så langt er kalkulert til over en milliard kroner, etter det VG erfarer. Mange trodde nok at demonstrasjonene skulle kulminere i kveld og at den skulle være salutten som avsluttet det hele.

Men det er ingenting som tyder på det nå.

Myndighetene har stengt flere veier. Flere titalls avganger ved flyplassen er innstilt som følge av demonstrasjoner.

Kollektivtrafikken er også rammet, og når de fem demonstrasjonstogene etter planen møtes til en stor markering klokka 17, ventes det at hele byen langt på vei stanser opp.

Direktebilder fra Barcelona viser at flere tusen mennesker har tatt til gatene.

La Sagrada Familia er blant stedene som holder delvis stengt fredag. På sine nettsider skriver de at en rekke demonstranter blokkerer inngangen, og at de derfor ikke kan garantere at folk slipper inn i katedralen.

– La Sagrada Familia holder åpen så lenge vi kan garantere for sikkerheten til de besøkende, heter det på nettsidene.

Ny folkeavstemning

Catalonias regionpresident Quim Torra sa torsdag at han vil ha en ny folkeavstemning om katalansk løsrivelse.

les også Kaos på flyplassen i Barcelona: – En ny folkeavstemning er uunngåelig

Den forrige folkeavstemningen i 2017, der over 90 prosent stemte for løsrivelse fra Spania, ble erklært grunnlovsstridig av Spanias høyesterett og regjering. Under halvparten av de stemmeberettigede deltok i folkeavstemningen.

Katalanske ledere ble tiltalt for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler, og flere av dem, med Catalonias tidligere president Carles Puigdemont i spissen, flyktet i eksil.

Spania utstedte denne uka en ny arrestordre på ham, og fredag troppet Puigdemont opp hos belgisk påtalemyndighet og gjorde det klart at han motsetter seg utlevering.

OPPRØRSPOLITI: Anti-opprørspoliti skyter mot demonstranter i Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Publisert: 18.10.19 kl. 11:48 Oppdatert: 18.10.19 kl. 16:31







