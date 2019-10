FORSLAGSSTILLER: Sir Oliver Letwin er tidligere statsråd for de konservative og uavhengig medlem av Underhuset i dag. Foto: REUTERS

Nytt forslag kan utsette avstemning og utmelding

Siste ord om brexit blir ikke sagt i dag, dersom Underhuset støtter Sir Oliver Letwin: Den tidligere ministeren vil tvinge Boris Johnson til å søke utsettelse, også om brexitavtalen blir vedtatt.

Ifølge BBC vil statsminister Boris Johnson utsette hele brexit-avstemningen til mandag, hvis Underhuset vedtar forslaget fra Oliver Letwin. Underhuset trer sammen kl. 10.30 i dag norsk tid.

Oliver Letwin er uavhengig konservativ og støtter brexit-avtalen. Men han frykter trolig at snedige manøvre fra ytterliggående parlamentarikere kan resultere i at Storbritannia forlater EU uten avtale om 12 dager.

– Forslaget er en forsikring mot at vi ramler ut av EU ved en feil 31. oktober, dersom noe går galt under behandlingen av tilhørende lovgivning, sier den britiske parlamentarikeren til Sky News.

Sikrer utsettelse uansett brexit-resultat

Den såkalte Benn Act er en lov som tvinger statsminister Boris Johnson til å be EU om tre måneders utsettelse, hvis brexitavtalen faller i dag.

– Utsettelse gir tid til å holde nytt parlamentsvalg. En annen sammensetning av Underhuset vil kunne gi et annet brexit-resultat, sier Storbritannia-kjenner og professor Kristian Steinnes ved NTNU.

Blir brexitavtalen derimot vedtatt i Underhuset, faller Benn-loven bort.

– Letwins forslag sikrer at Benn-vedtaket som binder statsministeren, ikke blir annullert før all den nødvendige lovgivning knyttet til utmeldingen er på plass, sier førstelektor ved Universitetet i Oslo Øivind Bratberg.

Selv om brexitavtalen får et knapt flertall i Underhuset i dag, er det masse nasjonal lovgivning som må på plass i Storbritannia innen 31. oktober, for formelt å sluttføre utmeldingen av EU.

Først ja, så nei

– Uten Letwin-tillegget er det en risiko for at enkelte stemmer ja til brexit i dag og setter Benn-vedtaket ut av spill, for så å stemme nei til tilhørende lovgivning de neste par ukene, sier Kristian Steinnes.

Skulle det skje, er Storbritannia ute av EU 31. oktober uten en avtale. Det er nettopp hva en fraksjon innen det konservative partiet kan tenkes å gjøre.

– Mange er erkekonservative og grunnleggende liberalere som ønsker et fritt marked i ekstrem variant. De vil stå helt fritt til å lage nye handelsavtaler med hvem de vil, uten forpliktelser overfor EU, sier NTNU-professoren.

SKJEBNEDAG: Boris Johnson forlater statsministerboligen i Downing Street 10 i dag. Foto: AFP

Sir Oliver Letwin har ifølge BBC støtte fra tungvektere blant de konservative som Boris Johnson kastet ut av partiet i september – og som han trenger støtte fra for å vinne dagens avstemning.

– Eks-konservative og Labour støtter Letwin

Alle de tidligere Tory-rebellene støtter Letwin. Det samme antas Labour å gjøre, melder Sky News.

Men det er speaker John Bercow som suverent bestemmer om det skal opp til votering. Bercow styrer dagens debatt i Underhuset.

– Hvis Bercow anser Letwins forslag som relevant og vesentlig for Underhusets behandling, vil han nok ta det opp til votering før det stemmes over brexitavtalen, sier førstelektor Øivind Bratberg.

– Og blir Letwins forslag vedtatt, må Boris Johnson be om utsettelse uansett utfall av brexit-avstemningen?

– Ja, for da trer Benn-vedtaket inn. Med mindre Johnson velger å kaste kortene og ikke lenger vil være statsminister. Det vil være en situasjon hvor hardt settes mot hardt, sier Storbritannia-eksperten ved Universitetet i Oslo.

