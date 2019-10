BREKK I BALLE: Det har vært flere tyverier av kenguruer i Danmark de siste månedene, sist natt til lørdag ni dyr ble stjålet fra en zoologisk hage i Balle på Jylland. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Tyver stjal ni kenguruer i Balle

Ni av ti kenguruer ble stjålet fra en zoologisk hage i danske Balle natt til lørdag. Tyveriet føyer seg inn i en serie av flere lignende tyverier.

NTB-Ritzau

En gang i løpet av natt il lørdag klippet tyver seg gjennom gjerdet til den zoologiske hagen Munkholm Zoo i Balle på Jylland. Av ti kenguruer parken hadde, er ni tatt, blant annet en sjelden albino-kenguru.

– Da jeg kom til innhegningen for kenguruene, var det bare én igjen som hoppet rundt. Da forsto jeg det var noe galt, sier eieren av parken, Benny Johansen, til danske TV 2 Østjylland.

Men tyveriet er kanskje ikke så unikt som en kanskje skulle tro. Avisen Randers Amtstidende skriver lørdag at det har vært fire lignende tyverier av kenguruer i Danmark, det siste nå i sommer. Minst 23 dyr skal være stjålet.

Den 8. juni opplevde besøksgården Dyrebakken i Bjerringbro, ikke langt fra Balle, at den for tredje gang var frastjålet flere av sine kenguruer. Denne gang var det to voksne dyr, den ene med et kengurubarn i pungen på magen, som ble stjålet. Ved de tidligere tyveriene var til sammen ni dyr blitt tatt fra gården. Også en dyrehandler i Thy på Jylland fikk frastjålet to voksne kenguruer i sommer.

– Dette er svært underlig. Det er en gåte hvor de blir tatt, men jeg tror ikke de blir brukt til biff, snarere til utenlandske samlere, sier dyrehandler Arnfred Madsen til avisen.

Han utelukker ikke at dyrene er stjålet av profesjonelle og at de går til samlere i Øst-Europa. Prisen for et kengurupar er opptil 15.000 danske kroner, drøyt 20.000 norske kroner, og det er hunnen som er dyrest.

Publisert: 13.10.19 kl. 07:22







