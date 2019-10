IS-LEIREN: En væpnet kurdisk vakt og en av de sortkledde IS-kvinnene i al-Hol leiren på et arkivbilde fra juli. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Advokat: Fare for at norske IS-kvinner rømmer

Faren øker for at norske IS-medlemmer rømmer fra leirene i Nord-Syria, der det nå pågår krigshandlinger på flere fronter. Det mener advokaten som representerer flere av de norske IS-kvinnene.

Nå nettopp







Mens krigen i Nord-Syria eskalerer, er det et stort spørsmål hva som vil skje med de titusenvis av IS-kvinner og IS-krigere som holdes fanget i de kurdiske områdene.

– Det er opplagt at norske IS-medlemmer kan forsvinne ut av leirene de sitter i, og dermed ut av norske påtalemyndigheters kontroll. Norske myndigheter har hatt lang tid på å hente hjem norske IS-kvinner, men har ikke handlet, sier advokat Nils Christian Nordhus.

Han representerer den mye omtalte norske IS-kvinnen (29) som har en syk sønn i al-Hol leiren, og er advokat for moren til en etnisk norsk IS-kvinne. Han er også advokat til familien til den russiske IS-krigeren Oleg Neganov, som hadde norsk oppholdstillatelse, og som nå sitter fengslet i Syria.

HOLDER VAKT: Dette bildet er fra mars, men de siste meldingene VG har fått fra al-Hol er at kurderne fortsatt holder vakt ved leiren. Men hva som skjer fremover er uvisst. Foto: Maya Alleruzzo / TT NYHETSBYRÅN

les også Den nye Syria-krisen kort forklart

Ville bli fengslet

Nordhus har lenge advart om at det er farlig for norske myndigheter å ikke hente hjem norske IS-medlemmer. Nå kan det snart være for sent.

– Det går mange rykter om at en organisert rømning vil nå al-Hol leiren. Også norske IS-kvinner får høre om at de kan rømme. Men min klient, moren som har en syk gutt, ønsker ikke å rømme. Tvert imot har hun begjært å bli fengslet av norske myndigheter, sier advokaten.

IS-kvinnen han representerer, er blitt siktet av PST for medlemskap i en terrororganisasjon, men Oslo tingrett har avvist begjæringen om fengsling.

– Det er beklagelig, vi mener kvinnen har en rett til å ønske seg avhørt og bidra til å oppklare saken mot henne, når det er blitt tatt ut siktelse, sier Nordhus.

PÅ LAG MED TYRKIA: Tyrkisk-støttede, arabiske militskrigere rykker frem i Syria. Foto: KHALIL ASHAWI / X03676

Trump beskylder kurderne

Søndag måtte den kurdiske YPG-militsen inngå en pakt med Assad-regimet i håp om å redde stumpene av sin selvstyrte region, som er under angrep fra Tyrkia. Samtidig kom meldingen om at 700 IS-fanger rømte fra leiren Ain-Issa.

Bare noen dager tidligere ble et fengsel der kurderne holdt noen av de farligste IS-fangene bombet, og flere rømte. USA, som har trukket sine styrker tilbake, innså faren i situasjonen og hentet ut noen av de aller verste IS-medlemmene, to bødler mistenkt for å skjære hodet av sine fanger.

Nå beskylder USA-president Donald Trump kurderne for å bevisst ha sluppet fri IS-fanger. Også det tyrkiske militæret hevder at kurderne løslater fanger, og i en pressemelding sendt til VG, blir det hevdet at «terrorister er satt fri for å spre kaos», etter at tyrkerne tok kontroll over fengselet i byen Tell Abyad.

KOM TIL ÅPNE DØRER: Tyrkiske styrker har sendt ut dette bildet, som skal vise at fengselet i Tell Abyad var tømt for IS-fanger da de ankom. En undersøkelse viser at dørene ikke ble brutt opp, hevder tyrkerne. Foto: Det tyrkiske forsvaret

PST: – Uoversiktlig situasjon

VG har stilt skriftlig spørsmål til Etterretningstjenesten, som har ansvaret for å overvåke terrormistenkte nordmenn i utlandet. De har ikke besvart VGs spørsmål.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) håndterer siktelsene i Norge, og beskriver situasjonen som uoversiktlig.

– Vårt fokus er på dem som er knyttet til ISIL, og å forsøke å holde en oversikt over dem i utlandet. Men som en innenlandstjeneste har vi ikke full innsikt i utviklingen, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

– Er dere bekymret for at norske statsborgere, som dere har mistanke om at kan knyttes til IS, og som nå er i kurdernes varetekt, skal slippe løs?

– Det har vi for lite kunnskap om til å kommentere.

TROR PÅ SEIER: En av krigerne fra en milits støttet av Tyrkia gjør V-tegnet nær byen Tell Abyad. Foto: KHALIL ASHAWI / X03676

Terrorforsker: – Vanskelig vei til Europa

Terrorforsker Magnus Ranstorp sier at IS-medlemmer som rømmer fra leirene, vil ha problemer med å ta seg videre.

– Det er høyst usikkert hva som skjer med dem som er i kurdernes varetekt. Det meste sannsynlige for dem som rømmer, er at de blir igjen i Syria. Drar de til Irak, så risikerer de dødsstraff, og det er vanskelig for dem å krysse grensen inn til Tyrkia, sier Ranstorp til VG.

– Kvinnene har også unge barn med seg, som gjør det vanskelig å bevege seg rundt. IS-mennene er langt farligere, men krysser de inn i Schengen, skal alarmen gå. Det som er åpenbart for både svenske og norske IS-medlemmer, er at de neppe vil bli straffeforfulgt der de er nå, fortsetter han.

Opptøyer og straffer

VG har tidligere omtalt hvordan IS-kvinner i leirene også før den siste ukens dramatiske kamper i regionen, hadde sterk tro på at IS-krigere ville angripe leirene og sette dem fri.

Situasjonen i leirene har lenge vært tilspisset, og for litt over to uker siden brøt det ut voldelige opptøyer i al-Hol, der flere ble drept og skadet. VG fikk opplyst at de mest ekstreme kvinnene i leiren gjennomfører hemmelige rettssaker og iverksetter dødsstraffer.

BAKGRUNN: Derfor vil Tyrkia krige i Syria – enda en gang

Publisert: 14.10.19 kl. 18:07







Mer om