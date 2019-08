BRØDRE: Eric Reynolds (t.v.) og David Stull. Foto: Boynton Police Department

Halvbrødre fant hverandre etter DNA-test

Brødrene er begge politibetjenter i den amerikanske delstaten Florida.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Da jeg så at han også jobbet som politi, falt mye på plass. Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe som dette, sier sheriff David Stull (51) på en felles pressekonferanse fredag.

– Ja, jeg antar det er i DNA-et vår, legger Eric Reynolds (49) til.

Orange County-sheriff David Stull ble adoptert som liten, men etter å ha tatt en DNA-test på internett – egentlig for å sjekke om han var disponert for ulike sykdommer – fant han frem til halvbroren sin Eric Reynolds. Han viste seg å være politibetjent i Boynton Beach noen få timer unna.

les også Anno-Anja (43) fant moren etter 42 år

Reynolds hadde også registrert DNA-et sitt i det samme prosjektet, fordi han ønsket å hvite hvor forfedrene hans kom fra.

«God morgen ... Jeg er halvbroren din»

Stull bestemte seg for å sende broren en e-post, og ifølge Palm Beach Post begynte den slik: «God morgen ... Jeg er halvbroren din».

– Det har vært noen elleville uker. Det var ganske stressende og følsomt da jeg plutselig fikk en e-post fra halvbroren min, sier Eric Reynolds på pressekonferansen og legger til:

– Vi er så like. Det er så mange likheter!

Også Stull, som har vokst opp som enebarn, forteller om gleden ved å ha oppdaget en ny familie.

les også Se dokumentar: Adoptert av kloakkens konge

– Vi sender hverandre mye meldinger, og kona mi sier alltid «Tekster du broren din nå igjen?»

De to møtte hverandre første gang 20. juli, og begynte møtet med en klem etterfulgt av en shot med vodka – for «å roe nervene».

Fryktet å bli avvist

Stull forteller at han på forhånd var svært redd for å ikke få svar fra broren, eller at han skulle svare at han ikke var interessert i å bli kjent.

– Men jeg fikk svar innen en time, sier han under pressekonferansen.

les også Kenneth meldte seg på tyrkisk «Tore på sporet» - fant fem søsken og foreldrene på en uke

Nå skal brødrene bruke tiden fremover til å bli kjent med hverandre, forteller de. For Stull innebærer det også å møte andre slektninger som han ikke visste at han hadde.

De to brødrene har samme far, og de forteller at han ikke visste om at han hadde en sønn.

– Han er lei seg for at har gått glipp av livet mitt. Men jeg har hatt et veldig godt liv. Jeg er ikke trist over hvordan livet mitt ble, sier Stull, og legger til at han har prøvd den mye omtalte appen som elder deg på et blunk:

– Resultatet ble likt som faren jeg akkurat har blitt kjent med. Vi er samme person, sier han og ler.

Publisert: 03.08.19 kl. 04:55

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post