STÅR PÅ SITT: USAs president Donald Trump anklages for rasisme og fremmedfiendtlighet etter uttalelser på Twitter, men ber kritikerne forlate landet hvis de skal «klage hele tiden». Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump anklages for rasisme - forsvarer tweet om kongresskvinner: – Dere kan dra med en gang

Donald Trump har fått massiv kritikk etter en Twitter-melding som han imidlertid ikke ser ut til å angre stort over. Nå ber han kritikerne forlate landet.

Ole Løkkevik

NTB

USAs president Donald Trump gikk søndag ut på Twitter og ba fire kvinnelige kongressrepresentanter om å dra tilbake til «de fullstendig ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kommer fra.»

Trump nevnte ikke navn, men refererte åpenbart til fire nykommere i Representantenes hus: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Ocasio-Cortez, Tlaib og Pressley ble alle født i USA, mens Omar kom til USA som krigsflyktning fra Somalia da hun var barn. Tlaib er datter av palestinske innvandrere, mens Pressley er afroamerikaner, skriver NTB.

Fordømmer presidenten

Demokratene har i ettertid fordømt uttalelsene til presidenten som rasistiske og fremmedfiendtlige.

«Trump føler seg komfortabel med å lede Det republikanske partiet inn i direkte rasisme, og det bør bekymre samtlige amerikanere», skriver Ocasio-Cortez på Twitter mandag.

DEMOKRATENE: Donald Trump høster massiv kritikk etter å ha bedt de fire kongressrepresentantene Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez og Ayanna Pressley dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra. Alle fire er amerikanske statsborgere og bare Omar er født i et annet land enn USA. Foto: AP / NTB scanpix

Demokratenes leder Nancy Pelosi har oppfordret til støtte for en kommende resolusjon som vil fordømme presidentens uttalelser.

«Denne helgen gikk presidenten ut over sine egne lave standarder ved å bruke en skammelig språkbruk om kongressmedlemmene», skriver Pelosi i et brev der hun annonserer partiets planer, ifølge Washington Post.

Også regjeringssjefene i Storbritannia og Canada har tatt klart avstand fra Trumps ytringer.

– Hennes syn er at ordbruken rettet mot disse kvinnene var totalt uakseptabel, sier en talsmann for Storbritannias statsminister Theresa May.

To republikanske senatorer, Susan Collins og Patrick Toomey, er blant de få fra Trumps parti som har gått ut og sagt at presidentens uttalelser er over streken.

Collins ber Trump fjerne meldingene, mens Toomey sier de fire kongresskvinnenes statsborgerskap er «like gyldig som mitt eget», skriver NTB.

Trump: – Elsker USAs fiender

Til tross for massiv kritikk fra flere hold, ser det ikke ut til at president Trump lar seg påvirke av reaksjonene.

– Alt de gjør er å klage. Dette er folk som hater landet vårt. De hater det, etter min mening, lidenskapelig, sier Trump til pressen i Det hvite hus mandag, ifølge NTB.

– Hvis dere ikke trives i USA, hvis dere klager hele tiden, så kan dere dra, dere kan dra med en gang, sier presidenten.

Han anklager videre de fire demokratiske nykommerne for å elske USAs fiender, «som al-Qaida».

Tidligere mandag gikk presidenten også ut på Twitter og ba demokratene selv om å be om unnskyldning:

«Når vil de venstreradikale kongresskvinnene be om unnskyldning til landet vårt, Israels befolkning og til og med presidentens kontor, for den stygge språkbruken deres og de forferdelige tingene de har sagt. Så mange er sinte på dem og deres fryktelige og motbydelige handlinger!»

Flere anklager om rasisme

Det er ikke første gang Trump er blitt anklaget for å komme med rasistiske uttalelser. Da han startet valgkampen sin i 2015, kalte han meksikanere voldtektsmenn og kriminelle.

I 2017 mente presidenten at det var «gode folk på begge sider» av sammenstøtet i Charlottesville, der en nynazist kjørte ned en rekke motdemonstranter og drepte en av dem.

Trump har stadig kalt innvandringen til USA et angrep på landet, og i 2017 spurte han hvorfor USA har tatt imot så mange innvandrere fra «shithole»-land i Afrika.

I årevis sådde han også falske anklager om at tidligere president Barack Obama ikke var født i USA.

Publisert: 15.07.19 kl. 21:55 Oppdatert: 15.07.19 kl. 22:26