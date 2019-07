Redningsmenn triller båren med mannen som satte fyr på seg selv og bilen sin foran den japanske ambassaden i Seoul. Foto: REUTERS TV

Japan- Sør-Korea konflikten tilspisses: Mann satte fyr på seg selv utenfor Japans ambassade

En Sørkoreansk mann døde etter å ha satt fyr på seg selv utenfor Japans ambassade.

Det var i hovedstaden Seoul i Sør- Korea hendelsen skjedde fredag.

Mannen i 70-årene startet brannen i samme bil som han selv satt i. Han døde senere på sykehus av skadene, ifølge myndighetene.

Hendelsen knyttes til den bitre diplomatiske striden mellom Japan og Sør- Korea som dreier seg om Japans bruk av tvangsarbeid under 2. verdenskrig.

Brannmenn slukker bilbrannen, etter at mannen satte fyr på bilen han selv satt inne i. Foto: REUTERS

Hat mot Japan

Mannen snakket med en bekjent på veien til ambassaden, og sa da at han ville sette fyr på seg selv. Årsaken var hans hat mot Japan.

Det sier en politimann til nyhetsbyrået AFP.

Politimannen legger til at:

«Familiemedlemmer av mannen har også fortalt at hans svigerfar var en av ofrene for Japans tvangsarbeid under krigen».

Mannens selvmord kommer samtidig som Japans utenriksminister har bedt om å møte Sør- Koreas ambassadør for å snakke om konflikten, som analytikere sier kan ødelegge det globale teknologimarkedet.

Japans utenriksminister, Taro Kono møter Sør-Koreas ambassadør til Japan, Nam Pyo, i dag fredag. Foto: Masanobu Kumagai/Kyodo News via AP

Tilspisset konflikt

En sørkoreansk domstol påla nylig japanske selskap i landet å betale erstatning til tidligere tvangsarbeidere.

Koreahalvøya var i årene 1910 til 1945 japansk koloni.

Japanske myndigheter skjerpet nylig eksportreglene for flere høyteknologiske varer til Sør-Korea, og sørkoreanske talsmenn hevder at dette er et svar på kravet om erstatning.

Dette skrittet førte til sinne i Seoul, i tillegg til bekymring for det internasjonale teknologiske markedet. Analytikere frykter nå en prisøkning for forbrukerne.

Ber verdenssamfunnet om hjelp

Sør- Korea har truet med å ta konflikten til Verdens handelsorganisasjon (WTO), og også bedt om bistand fra USA.

Det har i årevis vært protester utenfor Japans ambassade i Seoul, men disse har vanligvis gått fredelig for seg.

