Boris Johnson & Co. drømmer om brutal kolonifortid

Brutale massakrer, konsentrasjonsleirer, hungersnød og slavehandel – det britiske imperiet – som mange i den nye konservative regjeringen i London nå romantiserer og idealiserer – har fryktelige forbrytelser å svare for. Også vi her på berget har stadig et nostalgisk kjærlighetsforhold til «Good old Britain».