FØLGER MED: Tilskuere følger nok en rakettoppskyting fra Nord-Korea på TV, her tirsdag morgen på togstasjonen i Seoul i Sør-Korea. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix

Nord-Korea truer med flere rakettester

For fjerde gang på 12 dager har Nord-Korea testet kortdistanseraketter. I en uttalelse fra det statlige nyhetsbyrået KCNA heter det at det kan komme mer.

Det var Sør-Koreas militære som først uttalte til nyhetsbyrået Yonhap at Nord-Korea tirsdag avfyrte to uidentifiserte prosjektiler fra nordvestkysten av landet. Begge fløy 450 kilometer tvers over Nord-Korea før de havnet i havet utenfor østkysten, mellom Nord-Korea og Japan.

Under en time etterpå, unormalt raskt, bekreftet nordkoreanerne oppskytningen. Myndighetene i Pyongyang er tydelig provosert av denne ukens felles militærøvelser mellom Sør-Korea og USA, som startet mandag, tross advarsler fra Nord-Korea om at en slik øvelse ville sette det skjøre fredsdiplomatiet i regionen i fare.

Provosert

Nord-Korea har tidligere omtalt dette som øvelser på militær invasjon, men har til nå avstått fra å teste raketter og missiler mens øvelsene pågår. Med de to oppskytingene tirsdag fortsetter Nord-Korea tilsynelatende opptrappingen av våpentestingen, mens forhandlingene rundt en kjernefysisk avtale med USA står på stedet hvil.

En talsperson for myndighetene i Nord-Korea uttalte seg til nyhetsbyrået KCNA kaller militærøvelsen til Sør-Korea og USA «en utilslørt fornektelse av og et skamløst brudd» på den diplomatiske prosessen mellom Pyongyang, Washington og Seoul.

Forbud

FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea å utføre prøveoppskytinger av ballistiske missiler, og oppskytingene blir generelt fordømt av de europeiske medlemmene av Sikkerhetsrådet.

Tidligere har USAs president kritisert slike rakettester fra Nord-Korea i harde ordelag, men de siste ukene har pipa fått en annen lyd, og Donald Trump har i flere tweeter bagatellisert oppskytingen av kortdistansemissiler.

– Det kan være at dette er brudd på FN-resolusjoner, men formann Kim ønsker ikke å skuffe meg med noe tillitsbrudd, fordi han har altfor mye å tjene på det, og det er altfor mye å tape, sa Trump.

Jeong Young-tae, leder for Institutt for Nord-Korea-studier i Seoul, sier at å fyre av raketter under en militærøvelse på denne måten er et freidig trekk som kan indikere at landet nå er mye mer trygt på egen militær kapasitet enn det pleide å være.

– Nord-Korea viser nå, på en svært direkte måte, at det vil gå til mottrekk om USA og Sør-Korea fortsetter med disse årlige fellesøvelsene, sier han.

