Rederiforbundet: – Norske skip holder så lang avstand til Iran som mulig

Akkurat nå befinner 38 norskkontrollerte skip seg i området hvor to tankere er tatt i arrest av Iran. Av disse seiler 8 under norsk flagg.

– Det er til enhver tid mellom 30–40 norskkontrollerte skip i området hvor to tankskip nylig er blitt beslaglagt av Iran. Akkurat nå er tallet 38. Antall skip som seiler under norsk flagg i farvannene Omanbukta og Persiabukta er 8, forteller Jon Hammersmark, direktør for sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund.

I juni ble det Fredriksen-kontrollerte Front Altair satt i brann i det samme området. Det japanske skipet Kokuka Courageous ble også rammet.

Det fikk spenningen i farvannet ved Persiabukta til å øke betraktelig. To angrep på tankskip på én måned fikk Sjøfartsdirektoratet til å heve sikringsnivået til nivå 2 den 13. juni. Det innebar blant annet at norske skip ble rådet til å holde avstand til iransk farvann.

Ifølge Hammersmark førte dette til skjerpet årvåkenhet, og en rekke sikkerhetsmessige tiltak for norske skip.

– Vi gjør det vi kan for å hindre at en alvorlig situasjon skal inntreffe.

BEKYMRET: Direktør for Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund, Jon Hammersmark, er svært bekymret for situasjonen. Foto: Norges Rederiforbund

Rederiforbundet er i løpende kontakt med rederier som har skip i området. De bistår med råd, følger opp og overvåker til enhver tid situasjonen.

– Sivile skip kan ikke forsvare seg mot disse truslene dersom de blir angrepet. Det eneste de kan gjøre er å forberede seg godt gjennom risikovurderinger og rådene som gis for å seile mest mulig sikkert. Derfor er viktigheten av preventive tiltak særlig stor.

Grundige sikkerhetsrutiner

Norske skip gjennomfører ifølge Hammersmark grundige sikkerhetsrutiner før de går inn i området.

– Mannskapet øver på hva de skal gjøre dersom det skjer noe alvorlig, og sikkerhetsplanene oppdateres hyppig. Dessuten benytter de alle tilgjengelige systemer slik at de får med seg hva som skjer i området og rundt fartøyet.

Norske fartøy er også svært forsiktig med hvor de ferdes i det trusselutsatte området.

– Norske skip holder så stor avstand som mulig til Iran.

Dette er imidlertid vanskelig, forteller Hammersmark. Farvannet er trangt og utfordrende.

– Helt siden mai har vi sagt ifra om at dette er en svært bekymringsfull situasjon. Hendelsen i dag er et bevis på at ingenting har blitt bedre, sier Hammersmark til VG.

Norsk UD: Uakseptable angrep

Også norsk UD er bekymret for situasjonen.

– Vi ser med stor bekymring på situasjonen rundt Hormuzstredet. Angrep på skipsfarten er uakseptable og bidrar til å eskalere en allerede spent situasjon i regionen. Fri navigasjon og sikker seiling er av stor betydning, også for Norge som er en stor skipsfartsnasjon. Norge oppfordrer fortsatt alle parter til å unngå handlinger og ytringer som bidrar til ytterligere opptrapping. Det sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet til VG.