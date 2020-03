SELVSIKKER: Joe Biden på vei opp på scenen i Los Angeles. Hakk i hæl følger kona Jill og søsteren Valerie.

Supertirsdag: Comeback for Joe Biden – vinner i Texas etter valgthriller

TEXAS (VG) Joe Biden sikret flest delstater i nattens valgdrama, inkludert storstaten Texas, men Bernie Sanders vant folkerike California.

– Det er en bra natt! Og den skal bli enda bedre! Det er ikke uten grunn at de kaller det supertirsdag!

Det var en svært fornøyd Joe Biden som talte under valgvaken sin i Los Angeles. De foreløpige resultatene fra supertirsdag – dagen hvor 14 amerikanske delstater har sine primærvalg – lover nemlig svært godt for 77-åringen.

Basert på valgdagsmålinger og foreløpige resultater er han utropt til valgvinner i Alabama, Minnesota, Tennessee, Massachusetts, Virginia, Nord-Carolina, Oklahoma – og viktige Texas.

New York Times utroper i 08-tiden mandag morgen Biden til vinner i den nest mest folkerike staten, idet 91 prosent av stemmene er talt opp.

Som i Sør-Carolina forrige helg, har Biden gjort det svært godt blant afroamerikanere og eldre velgere, skriver storavisen.

Selvsikker Bernie Sanders

Hovedmotstander Bernie Sanders stakk av med seieren i sin egen hjemstat Vermont og i Colorado, Utah og California.

Den eneste staten som gjenstår er Maine, der beskjedne 24 delegater skal fordeles. Ifølge nyhetsbyrået AP er skiller det onsdag morgen mindre enn ett prosentpoeng mellom Biden og Sanders idet om lag 75 prosent av stemmene er opptalt.

Den store kampen står ikke om hvem som vinner flest delstater, men hvem som tar med seg flest delegater. Folkerike California, med sine 415 delegater, ga dermed Sanders en viktig seier.

– I natt sier jeg, med den største selvsikkerhet, at vi skal vinne den demokratiske nominasjonen. Og vi skal slå den farligste presidenten i USAs historie, sa Sanders til rungende jubel fra velgerne i hjemstaten natt til onsdag.

LOVER SEIER: Bernie Sanders og kona Jane på scenen i Essex Junction i hjemstaten Vermont natt til onsdag. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Til sammen fordeles 1300 delegater på supertirsdag, over en tredjedel av det totale antallet.

Nervøse Bernie-tilhengere

På Bernie Sanders’ valgvake i Austin i Texas satt en spent Ponchis Gomez (28).

Da han hørte at Pete Buttigieg trakk seg fra nominasjonskampen, var det første han tenkte at moderate velgere nå ville samle seg om Biden. Han har selv gått fra dør til dør for å sikre velgere til Bernie Sanders.

NERVØS: Ponchis Gomez (28) deltok på Bernie Sanders’ valgvake i Austin i Texas. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg er sikker på at vi kan vinne. Jeg er klar for alt. Jeg ville elsket om vi vant Texas. Jeg vil gråte om vi vinner, og jeg vil gråte om vi ikke vinner, sier han.

Daniel Perez (27) jublet hver gang resultatene på storskjermen antydet en ledelse til Bernie Sanders.

– Det gir oss håp, og det sender et budskap om en ny æra med endringer, sier han.

PÅ VALGVAKE: Daniel Perez (27) og Hayley Smith (27) håper på seier til Bernie Sanders. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hayley Smith (27) er ikke bekymret for Joe Bidens fremgang.

– Det var ventet at Biden skulle vinne i Sør-Carolina, og det gjorde han. Men overordnet synes jeg Bernie har vært den sterkeste kandidaten i alle primærvalgene.

Dødt løp på meningsmålingene i Texas: – Nervepirrende

Delegater supertirsdag Over 1300 delegater står på spill under Demokratenes nominasjonsvalg natt til onsdag norsk tid – se oversikt her: California, 415 delegater

Texas, 228 delegater

North Carolina, 110 delegater

Virginia, 99 delegater

Massachusetts, 91 delegater

Minnesota, 75 delegater

Colorado, 67 delegater

Tennessee, 64 delegater

Alabama, 52 delegater

Oklahoma, 37 delegater

Arkansas, 31 delegater

Utah, 29 delegater

Maine, 24 delegater

Vermont, 16 delegater Kilde: RealClearPolitics, Wikipedia Vis mer

Vermont-senator Sanders hadde før supertirsdag flest delegater, og var på forhånd ventet å lede kappløpet også etter at natten var over. Det var imidlertid knyttet stor spenning til hvor godt Joe Biden ville gjøre det: Ville han klare å samle resten av demokratene om sitt eget kandidatur, eller ville stemmene spre seg jevnt mellom ham, Elizabeth Warren og Michael Bloomberg?

Skuffet Bloomberg-leir

For tidligere borgermester i New York Michael Bloomberg, har supertirsdagen ikke gått som ventet. Han hoppet over de første primærvalgene og satset alt på å gjøre det bra denne dagen.

Den tidligere New York-borgermesteren har foreløpig kun sikret seg seieren på amerikansk Samoa, hvor seks delegater deles ut.

Fra valgvaken sin i Florida sier Bloomberg at kampanjen hans har klart noe ingen trodde var mulig.

– I løpet av tre måneder gikk vi fra én prosent til å være en kandidat i Demokratens nominasjon, sier han ifølge NBC News.

Men en anonym kilde i kampanjen hans sier til nyhetsbyrået AP at de vil ta en fot i bakken onsdag og vurdere hva de skal gjøre videre.

Det ble også en skuffende kveld for Elizabeth Warren, som heller ikke klarte å vinne sin egen delstat Massachusetts.

En kandidat må ha minst 15 prosent av stemmene i en delstat for å få med seg delegater, og det er tidlig onsdag morgen norsk tid ikke avgjort hvordan den endelige fordelingen blir.

Publisert: 04.03.20 kl. 02:32

