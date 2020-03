DREPT: Martine Vik Magnussen. Foto: PRIVAT

Politiet ber igjen Martine-mistenkt komme til Storbritannia

London-politiet ber nok en gang Farouk Abdulhak, som er mistenkt for drapet på Martine Vik Magnussen, om å komme til Storbritannia.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter de i en pressemelding fredag.

Det er 12 år siden Martine Vik Magnussen ble drept i London. Farouk Abdulhak ble fort utpekt som mistenkt, men han rømte landet og bor nå i Jemen. Storbritannia har ikke utleveringsavtale med landet og Farouk er aldri blitt stilt for retten.

– Det må være åpenbart for Farouk Abdulhak, personen som knyttes til drapet på Martine, at denne saken ikke kommer til å forsvinne, og at han fortsatt vil ha status som etterlyst, sier etterforsker Andy Partidge i pressemeldingen.

Martine Vik Magnussen var 23 år gammel da hun ble funnet drept og voldtatt i kjelleren til leilighetskomplekset hvor hennes venn Farouk Abdulhak bodde.

– Han har valgt å rømme, valgt å gjemme seg, mens han håper at saken skal forsvinne. Det er handlingene til en feig person, fortsetter Partidge.

ETTERLYST: Farouk Abdulhak. Foto: Metropolitan Police

Videre sier etterforskeren at livet Abdulhak planla aldri kan realiseres før denne saken er ute av verdenen.

– Jeg ber han om å komme tilbake til Storbritannia for å være samarbeidsvillig til etterforskningen. Jeg ber alle som har kontakt med Adbulhak om å råde ham til å komme tilbake. Han kan aldri ha et normalt liv mens han er etterlyst og gjemmer seg.

Publisert: 13.03.20 kl. 06:35 Oppdatert: 13.03.20 kl. 07:14

Les også

Mer om Drap

Fra andre aviser