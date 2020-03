MASKERT ANGREP: Herlev Hospital fotografert i juli 2011. Foto: Christian Als / Ritzau Scanpix

Maskerte menn ranet dansk sykehus

Herlov sykehus utenfor København ble ranet for desinfiseringssprit og hansker før helgen.

Ifølge Ekstra Bladet ble Herlev sykehus i Danmark ranet av maskerte tyver natt til fredag.

Tre maskerte menn stormet akuttmottaket mens en fjerde mann ventet i bilen. De fikk med seg sprit og hansker, skriver avisen.

«Klokken 00.51 natt til fredag mottok vi en anmeldelse fra Herlev Hospital om at tre maskerte menn hadde vært inne på sykehuset og stjålet håndsprit. De tre mennene var borte da vår patrulje kort tid etter ankom stedet, men vi har registreringsnummeret på bilen og videoovervåkning fra stedet og etterforsker saken.» skriver Københavns Vestegns politi til Ekstra Bladet.

Politiet opplyser at de gjerne vil høre fra vitner og understreker at de har økt patruljeringen rundt sykehusene i hovedstaden.

Den danske avisen har snakket med flere kilder som sier det var en voldsom opplevelse da de maskerte mennene rev ned alt i deres vei før de kjørte bort i bilen som ventet ved utgangen.

Etter det grove tyveriet skal sykehuset ha satt ut vakter ved alle innganger for å sikre at sykehuset har de nødvendige hjelpemidlene til coronautbruddet.

– Bakgrunnen for å låse dørene er både å verne om våre medarbeidere som har det veldig travelt og jobber veldig konsentrert og å forhindre at folk som ikke har noe på sykehuset å gjøre kommer inn og stjeler håndsprit og andre nødvendige produkter, slik vi har sett et par eksempler på, sier visedirektør Jan Toftholm ved Herlev Hospital i en pressemelding.

Ekstra Bladet skriver også at de har så store problemer på sykehusene med personer som stjeler håndsprit, at de stripser fast posene på veggen.

Publisert: 16.03.20 kl. 13:08

