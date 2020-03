Drone-beskjed ble til corona-date: Her er historien bak det søte New York-«møtet»

Er Jeremy Cohen (28) karantenetidens mest kreative romantiker?

Dating og sjekking må åpenbart ha fått seg en knekk under coronaepidemien. Tinder, nettdating-giganten, fraråder sine millioner av brukere å møte hverandre. Karantene, isolasjon og smittefare gjør det ikke akkurat enkelt for håpløse romantikere, datinglystne verdensborgere og folk generelt å komme sammen.

Det har imidlertid ikke stoppet den Brooklyn-baserte fotografen Jeremy Cohen (28) som tilbringer karantenen alene i leiligheten etter at romkameraten har reist hjem til familien sin.

New York den hardest rammede delstaten for coronasmitte i USA. Over 38.000 er bekreftet smittet 430 personer har så langt dødd av viruset her, rapporterer New York Times i sin oversikt fredag ettermiddag.

Sjekket opp nabojenta med drone

Jeremy bruker dagene på å følge med på og dokumentere livene som utspiller seg på de mange takterrassene han kan se fra sin egen balkong. Én dag dukket nabojenta opp – dansende på taket i naboblokken. Jeremy vinket til henne, skyndte seg med å skrive nummeret sitt på en lapp, tape det til dronen og fly det ned til henne.

Det ble starten på en sjarmerende karantenehistorie som har gått som en farsott på internett de siste dagene.

Det var kompisen Sam som i utgangspunktet hadde luftet droneideen for Jeremy bare en uke før han fikk øye på jenta på takterrassen.

– Jeg hadde aldri tenkt til å gjøre noe med det før jeg så henne, sier Jeremy til VG.

Kort tid etter dronens retur, tikket det en melding inn på telefonen hans: «Hei, det er jenta fra taket». Tori Cignarella (23) hadde svart!

KREATIV ROMANTIKER: Selv om Jeremy Cohen (28) ikke har vært på date på et år – ble altså karantenen tid for et utradisjonelt stevnemøte. Foto: Privat

Kontakten mellom Jeremy og Tori fortsatte – og Jeremy ba henne «ut på date». Hun ba ham finne ut hvor og hvordan de skulle løse det.

Jeremy fikk Toris samboer til å dekke på et bord på takterrassen. Han laget middag og åpnet en flaske vin på sin balkong. Så snakket de sammen på Facetime under hele daten:

– Jeg har ikke datet på et år og dette var definitivt første gang jeg har gjort det på denne måten. Ting som dette skjer når du minst venter det, tror jeg, sier Jeremy – som gjentatte ganger har måttet konstatere at historien er helt ekte.

– Og hva med Toris respons?

– Jeg var først litt usikker – men hun elsket det! Jeg er ganske sikker på at dette er den mest unike måten hun har blitt bedt ut på noen gang, sier han

HOLDER AVSTAND: Her fotograferer Jeremy sin til nå ukjente nabo – etter å ha sjekket henne opp med drone. Bordet fikk han Toris samboer til å dekke før de «møttes». Foto: Privat

– Sikker på vi kommer til å møtes på ekte

Nå har Tori og Jeremy daglig kontakt på chat mens de holder seg i hver sin leilighet – selv om de bor bare et drøyt steinkast unna hverandre.

– I går gikk vi på vår andre date. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å møtes på ekte når alt dette er over, sier Jeremy.

– Du er kreativ! Har du tips til andre måter folk kan «møtes» på nå – eller til å takle hele karantenetilværelsen?

– Tenk utenfor boksen! Ikke vær redd for å ta i bruk teknologi på nye måter eller måter den i utgangspunktet ikke var ment for – slik jeg gjorde med dronen. Er du interessert i noen, finnes det alltid en måte å imponere på. Bare la kreativiteten ta over, råder han.

Ja, apropos det der med kreativitet. Du lurer kanskje på hva Jeremy fant på til date nummer to? Se det her:

Publisert: 27.03.20 kl. 21:37

