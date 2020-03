VENTER PÅ TEST: Etter en periode med lite testing, får flere amerikanere som møter bestemte kriterier nå tilbud om coronatest. Her venter flere i kø for test utenfor sykehuset i Brooklyn i New York 20. mars. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Ekspert: Derfor kan det bli krise i USA

WHO advarer mot at USA kan bli neste episenter for coronaviruset. USA-ekspert forklarer hvorfor viruset kan ramme amerikanerne ekstra hardt.

Viruset sprer seg svært raskt over det amerikanske kontinentet, med høyest trykk i New York.

– Vi ser nå en veldig stor akselerasjon av tilfeller i USA, sa talsperson Margaret Harris i WHO på en pressekonferanse tirsdag.

Dette er tirsdag ettermiddag de nasjonale tallene fra Worldometer:

46.168 personer bekreftet smittet

582 døde

295 friskmeldt

ROLIGERE I GATENE: Trump har bedt folk holde seg så mye hjemme som mulig, noe gatene i Brooklyn bærer preg av. Foto: ANGELA WEISS / AFP

«New York er i ferd med å passere Iran i antall rapporterte Covid-19-tilfeller. New York er trolig noen uker foran andre amerikanske byer. Mest problematisk: Byer med betydelig spredning som ikke innfører gode tiltak mot smitte; New Orleans, Florida», skriver Scott Gottlieb, lege, investor og tidligere sjef for FDA, mattilsynet i USA.

«Mange tusen døde»

– Det kan bli ille. Det ser ut til å bli mange tusen døde. Mørketallene på smittede i USA er trolig enorme, sier Eirik Løkke, USA-ekspert i den liberale tankesmien Civita, til VG.

President Donald Trump bagatelliserte lenge coronaviruset. Han sammenlignet det med influensa, at det ville forsvinne av seg selv i april med varmere vær, og at hans magefølelse tilsa at dødsraten vil være på under én prosent.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke i tankesmien Civita. Foto: CF-Wesenberg/ kolonihaven.no

«Coronaviruset er under veldig god kontroll i USA», tvitret presidenten 24. februar.

Nå er situasjonen en ganske annen. 13. mars erklærte Trump nasjonal krisetilstand og innførte en rekke tiltak for sosial distansering.

– Heldigvis snudde Trump, nå sier han at det er alvor. Samtidig sier han at alt vil bli som normalt igjen. Han undergraver situasjonen amerikanerne nå må innstille seg på, og spørsmålet er fortsatt om det gjøres nok, sier Løkke i Civita.

Derfor kan det bli krise i USA

Coronaviruset vil kunne ramme det amerikanske samfunnet spesielt hardt, mener Løkke, og lister opp flere årsaker:

Testingen startet altfor sent, og spredningen er allerede ute av kontroll.

Folk bor svært tett i New York, særlig på Manhattan, og det er et flust av barer og restauranter hvor de kunne møtes inntil restriksjonene kom på plass for en uke siden.

Rundt 30 millioner amerikanere mangler helseforsikring. Det er fryktet at mange ikke vil ta seg råd til coronatester eller behandling.

I bare elleve delstater og 25 byer i USA har man krav på sykelønn, noe som er blitt pålagt private selskaper å betale ut. Derfor er det en fare for at ansatte går på jobb selv om de er syke.

Det vil bli krevende å få oversikt over smitte blant den store andelen ulovlige innvandrere, som vil være forsiktige med å melde ifra.

Samtidig finnes det faktorer som vil lette situasjonen:

Guvernørene kan sette inn ulike tiltak i delstatene, og kan handle raskere og mer målrettet enn Trump.

Kongressen utformer nå en egen coronalovgiving der titalls milliarder dollar skal gå til blant annet smittevernutstyr til helsepersonell og sykelønnsordninger.

Helseforsikringsselskapene har sagt at de vil bidra med gratis coronatester til risikogruppen (men ikke behandling).

USA delt om Trumps coronarespons

Coronaviruset rammer USA i en spesiell tid, der det i juni etter planen skal avholdes primærvalg og i november presidentvalg.

– Hvordan vil coronakrisen påvirke Trumps popularitet og presidentvalget?

– Det vil bli et økende trykk på presidenten, og lite tyder på at han er i stand til å takle situasjonen bra. Det kan bli en skikkelig nedsmelting. Alt han har sagt tidligere vil bli brukt mot ham, svarer Løkke.

BESKYTTER SEG: Mangel på smittevernutstyr er et stort tema i USA. Disse helsearbeiderne var godt beskyttet da de skulle teste innbyggere i Brooklyn i New York 20. mars. Foto: ANGELA WEISS / AFP

– Samtidig, hvis han kommer på ballen nå, vil han kunne bli belønnet for det. Nå vil vi kunne få et godt inntrykk om han faktisk har en kult av tilhengere i ryggen.

Meningsmålinger kan tyde på at Trumps popularitet stiger noe som følge av tiltakene som ble iverksatt. I en fersk meningsmåling fra ABC News/Ispos svarer 55 prosent at de er fornøyde med Trumps coronahåndtering – en økning fra 43 prosent uken før.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:12

