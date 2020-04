LAGOS: Her står folk i kø for å få utdelt mat i Lagos i Nigeria hvor myndighetene har stengt landet i et forsøk på å få bukt med coronaviruset. Bildet er tatt den 9. april. Foto: Reuters/Temilade Adelaja

FN: Viruset kan gi hungersnød av «bibelske proporsjoner»

Verden kan komme til å se hungersnøder av «bibelske proporsjoner» i løpet av få måneder, ifølge FN, som advarer mot at coronaviruset kan føre til at ytterlige 130 millioner mennesker blir presset til randen av sult.

Det fremkom i en tale som David Beasley, lederen av Verdens matvareprogram, holdt under et digitalt møte med sikkerhetsrådet tirsdag i forrige uke.

– Det er ingen hungersnøder ennå. Men jeg må advare dere at hvis vi ikke forbereder oss og handler nå – for å sikre tilgang, unngå mangel på finansiering og handelsforstyrrelser – kan vi få flere hungersnøder av bibelske proporsjoner i løpet av få måneder, sa Beasley.

Han viste til at han allerede før coronaviruset ble et problem, sa at 2020 kunne bli det verste humanitære kriseåret siden andre verdenskrig på grunn av kriger, kriser, naturkatastrofer og klima.

– Vi står allerede overfor en perfekt storm.

– En sultpandemi

Beasley mener verden ikke bare står overfor en global helsepandemi, men også en global humanitær katastrofe.

MATKØ: Kvinner i Lagos i Nigeria står i matkø den 9. april etter at myndighetene har stengt ned landet for å begrense coronasmitte. Foto: REUTERS/TEMILADE ADELAJA

– Det er også en reell fare for at flere mennesker potensielt kan dø av den økonomiske effekten av Covid-19 enn av selve viruset, sa han i talen som tidligere blant annet er omtalt av CNN.

– Derfor snakker jeg om en sult pandemi, la han til.

Årsakene er nedstengninger verden over, økonomisk resesjon, tap av turisme, kollaps i oljeprisene samt fall i internasjonal bistand når donorlandenes økonomi rammes.

Han viste til at 135 millioner mennesker allerede står i fare for å sulte.

– Men nå viser Verdens matvareprograms analyse at på grunn av coronaviruset kan ytterligere 130 millioner mennesker bli presset til randen av sult innen utgangen av 2020. Det blir totalt 265 millioner mennesker, sa Beasley.

På toppen av dette kommer de 821 millionene som på daglig basis går sultne til sengs. Det er med andre ord over en milliard mennesker som har det svært vanskelig.

I et worst case scenario, sa Beasley, kan det bli hungersnød i 36 land. I 10 av disse er allerede mer enn en million mennesker i hvert land på randen av hungersnød.

– Realistisk advarsel

Afrikaforsker Henning Melber er overrasket over at tallene ikke er enda høyere.

– Det er en realistisk advarsel, sier han til VG og peker på at nedstegning av fattige land fører til at det blir enda vanskeligere å tjene til livets opphold. Her kommer folk gjerne til markedene for å selge sine egne produkter og når markedene blir stengt, frarøves de denne muligheten.

– Ser du på det dramatiske fallet i oljeprisen og hvilken effekt det har på land som Nigeria og Venezuela er det hinsides fantasien. Angola er et annet land (som rammes, red anm.), sier Melber som er seniorforsker ved Nordiska Afrikainstitutet.

Han opplyser at det blant annet har vært plynding i Sør-Afrika.

Melber mener det er i Vestens egen interesse å bidra til at man unngår hungersnød i fattige land og peker på at man allerede i dag har en flyktningkrise. Blir det matmangel, vil flyktningstrømmen øke kraftig.

Publisert: 27.04.20 kl. 13:33 Oppdatert: 27.04.20 kl. 13:51

