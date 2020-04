SYKEHJEM: Helsearbeidere frakter en død person fra sykehjemmet Andover Subacute and Rehabilitation Center i den amerikanske byen Andover i delstaten New Jersey i USA. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fant 17 døde ved sykehjem i USA etter anonymt tips

Et anonymt tips ledet politiet i en liten amerikansk by i delstaten New Jersey til funnet av 17 døde personer på et sykehjem.

– De var bare helt overveldet av mengden døde personer, sier politisjef Eric Danielson i byen Andover i delstaten New Jersey til avisen New York Times.

Mandag fikk politiet i byen inn et anonymt tips, som gikk ut på at en død person ble oppbevart i et skjul utenfor en av delstatens største sykehjem, Andover Subacute and Rehabilitation Center.

Da politiet ankom stedet, fant de ikke en død person i skjulet. Derimot fant de 17 døde personer i et lite likhus inne på sykehjemmet – et likhus som kun var ment for fire personer, skriver den amerikanske avisen.

– Det er uten tvil det største antallet døde jeg har opplevd på én gang når det gjelder sykehjem. Basert på pandemien og tallene fra fasiliteten, er jeg ikke nødvendigvis sjokkert. Men det er en uheldig situasjon, sier politisjef Danielson til CNN.

BRIEF: Politisjef Eric Danielson i byen Andover i delstaten New Jersey i USA informerer pressen om funnet av 17 døde ved et sykehjem, Foto: Ted Shaffrey / AP

68 personer ved Andover Subacute and Rehabilitation Center har mistet livet, inkludert to sykepleiere, skriver New York Times.

26 av disse hadde testet positivt på coronaviruset, mens dødsårsaken til de resterende er ukjent.

Sykehjemmet har sengeplasser for omtrent 700 personer og mer enn 100 beboere og ansatte har testet positivt på coronaviruset.

Skal ha mottatt brev etter beboer var død

Ifølge avisen New Jersey Herald har flere pårørende mottatt brev fra sykehjemmet hvor det står at deres nære har testet positivt.

I minst ett tilfelle skal pårørende ha mottatt et slikt brev etter at beboeren var død, skriver avisen, som har publisert et bilde av brevene undertegnet av sykehjemsdirektøren.

En annen pårørende forteller til avisen at hennes familie mottok brevet, som var datert 6. april, den 10. april. Dagen etter skal svigerfaren hennes ha mistet livet.

Ifølge New Jersey Herald har klager fra ansatte og pårørende resultert i flere etterforskninger av Andover Subacute and Rehabilitation Center. Lite informasjon samt mangel på ansatte og dårlig smittevern skal være blant klagene.

Sykehjemmet skal også ha fått en én-stjerners bedømmelse etter en helseinspeksjon i mars utført av statlige Medicare.











SYKEHJEM: Helsearbeidere frakter en pasient fra Andover Subacute and Rehabilitation Center i den amerikanske byen Andover i delstaten New Jersey i USA.

– Sprer seg som ild i tørt gress

Andover Subacute and Rehabilitation Center er ikke alene og har blitt et symbol på hvordan sykehjem er blitt overveldet av coronaviruset i USA, skriver nyhetsmediet NPR.

– Utfordringen vi har med disse sykehjemmene er at når spredningen først skjer, så sprer det seg som ild i tørt gress, sier demokraten Josh Gottheimer, som representerer delstaten New Jersey, til New York Times.

Nesten 650.000 personer er i skrivende stund blitt smittet og over 31.000 er døde som følge av coronaviruset i USA, viser VGs oversikt. Dermed er landet det hardest rammede i verden.

Et grovt anslag gjort av The Guardian viser at minst 20 prosent av landets 15.000 sykehjem og lignede institusjoner har blitt rammet av coronaviruset, noe som har resultert i 4800 dødsfall. Helseeksperter har imidlertid advart om at tallene er langt høyere, skriver avisen.

VG-spesial: Amerikanske stillstander

Tidligere i mars snakket VG med 90 år gamle Geneva Wood, som overlevde mot alle odds på et sykehjem etter å ha tatt farvel med familien da hun fikk beskjed om at hun var coronasmittet. Med 29 døde ble sykehjemmet det første episenteret for coronapandemien i USA.

Og kanskje er det lys i enden av den amerikanske tunnelen: Landets fremste smittevernekspert og helserådsgiver Anthony Fauci har sagt at toppen snart er nådd.

Publisert: 17.04.20 kl. 03:41

