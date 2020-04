DØD: Her ved dette eldrehjemmet i Solna, en forstad i Stockholm, har minst én beboer dødd etter påvist corona-smitte. Nå er eldrehjemmet stengt for besøkende. Foto: Pontus Orre

Her feilet Sverige: Smitten sprer seg på eldrehjemmene

STOCKHOLM (VG) I Sverige slås det alarm om smitten og dødsfallene på eldrehjemmene. Det finnes bekreftet eller mistenkt smitte i hver tredje aldersbolig i landet.

Ådne Husby Sandnes

Pontus Orre (foto)

Et bud ringer på døren til et eldrehjem i Stockholm. Budet kommer med en innpakket blomsterbukett. Personalet er fort på plass for å ta imot.

Slik leveres omsorg på døren til de eldre, både i Norge og nå i Sverige. Tirsdag vedtok også svenske myndigheter totalforbud mot å besøke eldre de neste månedene.

Det rammer Tomas Lindgren og hans 89 år gamle mor Elsy.

– Jeg pleier jo å besøke henne hver dag. Det er jo veldig trist at jeg ikke får gjøre det nå, men sånn må det være. Jeg er glad for at hun er frisk, sier Lindgren, som nettopp har levert fra seg en pappvin på døren.

– Personalet er veldig behjelpelige, roser Lindgren.







VIN PÅ DØREN: Her leverer Tomas Lindgren vin til en ansatt ved et eldrehjem i Stockholm. Den skal hans 89 år gamle mor kose seg med.

Tusenvis kan dø

De eldre rammes hardt av coronaepidemien, og smitten og dødsfallene har nådd inn på eldrehjemmene.

Fredag fortalte statsminister Stefan Löfven i et intervju med Dagens Nyheter at tusenvis av mennesker kommer til å dø av viruset. Det totale dødstallet har steget til 333, og kurven fortsetter oppover.

Mange av de døde kommer til å være eldre, og den svenske strategien går nettopp ut å nettopp beskytte dem.

Men i går innrømmet statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten at de ikke hadde lyktes i å holde smitten unna eldrehjemmene.

– Vi har ikke lykkes å beskytte de eldre i Sverige. Det synes jeg er veldig alvorlig og sårt. En ganske stor andel av de smittede er gamle, og derfor i stor risiko for å bli alvorlig syke, sier Tegnell til VG.

Den svenske strategien Sverige har valgt en annen strategi enn de fleste andre land i Europa. Barnehager og grunnskoler er fortsatt åpne, mange går på jobb som normalt, og utesteder er åpne, men det er kun bordservering. I stedet for å innskrenke folks bevegelsesfrihet med forbud, har de valgt å gi folk sterke anbefalinger om hva de bør gjøre for å hindre smitte.

Tiltakene som svenske myndigheter har iverksatt, er fullt og helt basert på folkehelseekspertenes anbefalinger. Målet er å skape flokkimmunitet, samtidig som smitten bremses mest mulig med stort sett frivillige tiltak.

Tirsdag vedtok den svenske regjeringen å innføre et forbud mot besøk på alle landets aldershjem.

Et annet forbud gjelder arrangementer med over 50 personer. Det trådte i kraft søndag. Før dette var grensen på 500 personer.

Sverige idrettsforbund (RF) forbyr treningskamper i lagidretter, men har fortsatt langt fra så strenge regler som i Norge for trening og aktivitet. Vis mer

29 hjem rammet

Ifølge en kartlegging gjort av Sveriges Radio tidligere i uken, finnes det bekreftede eller mistenkte tilfeller av corona ved hver tredje aldersbolig i Sverige.

Mot slutten av mars skrev Aftonbladet om at flere eldrehjem i Stockholm var rammet av død og smitte, deriblant Väderkvarnen i Stockholm sentrum og Berga i forstaden Solna. Sveriges Radio skrev torsdag at det var meldt om 28 corona-relaterte dødsfall i Solna. I Stockholm er beboere på minst 29 eldrehjem rammet av smitte.







RAMMET: Ved eldrehjemmet Väderkvarnen var det tidigere i mars påvist smitte hos beboere.

Mindre offentlighet

I Norge har kommunene opplyst om corona-relaterte dødsfall og smitte ved sykehjemmene.

Fredag døde en person på Gullstøltunet sykehjem i Bergen. Totalt tre har dødd etter å ha fått påvist viruset der. Syv langtidsboere har dødd ved sykehjem i Oslo, ifølge NTB.

I Sverige er de mer restriktive på å offentliggjøre om de døde eldres bosted. Hverken kommunene eller foretakene ser ut til å gå ut med informasjon om dette.

Johan Nordfjäll, presseansvarlig i omsorgsforetaket Ambea, bekrefter overfor VG at personer i deres eldrehjem i Sverige, og i hovedstaden Stockholm, har dødd etter corona-smitte. Han opplyser at de ikke kommer til å meddele offentlig informasjon som kan identifisere den enkelte.

– Det gjør vi heller ikke til vanlig, sier han.













REDD: Denne eldre kvinnen, som torsdag ventet på bussen i pøsregnet, var redd for å bli smittet.

– Vi er friske

Selv om Norges og Sveriges strategi for å bekjempe corona er svært ulik, er det klart mindre folk i hovedstadens gater enn vanlig. Mange eldre er særskilt opptatt av å holde avstand.

VG treffer flere som ber oss om å stå på både fire og fem meters avstand under intervjuer. Alle svarer nærmest unisont at de har tillit til den svenske strategien.

Blant dem er Margaretha (72) og Olle Wennerstein (73), som går tur på Kungsholmen. De treffer ikke treffer venner og familie lenger, men går lange turer hver dag.

– Vi er friske, men passer på, forteller ekteparet.

Langs bryggen går også Bengt (75) og Pia Eklind (66). De prøver å gå 10.000 skritt om dagen.

– Og nå går vi mange flere!

– Jeg synes det er bekymringsverdig at smitten har nådd eldrehjemmene, sier Pia.

LITE FOLK: Også i Stockholm er det lite folk ute og går. Foto: Pontus Orre

– Litt urolige

På en benk utenfor Det kongelige Teater, sitter ekteparet Roland (70) og Margareta Beijer (64) i solsteken.

– Vi er litt urolige og holder avstand til folk.

De stoler på den svenske modellen, og tror at det er best at fagmyndighetene har kontrollen. Det er jo alltids «gøy» å være vitenskapelige forsøkskaniner, sier ekteparet.

På en burgerbar sitter Harrieth Petterson (71) og Lill Refienberg (57).

– Den svenske modellen er bra, til sammenligning med den norske, sier Harrieth som koser seg med et glass sprudlende.

Oppi gaten møter vi 78 år gamle Mari-Louise Nordqvist på vei til butikken. Hun er frisk nå, men er også redd for å bli syk.

– Men man må jo gå og handle, sier hun.

PÅ BURGERBAR: Harrieth Petterson (71) og Lill Refienberg (57) tar seg et glass sprudlende. Foto: Pontus Orre

Smitte også i Norge

Sykehjemmene i Norge er også rammet av smitte, og ved hele 26 av 46 sykehjem i Oslo kommune har ansatte fått påvist corona.

Oslo kommune har testet 490 av 3.600 langtidsboere, og av disse har 45 påvist smitte, skriver TV 2.

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttrykte bekymring for Sveriges situasjon i går, ifølge NTB.

– Vi er bekymret for det vi ser i andre land, blant annet i Sverige. Det ønsker vi i størst mulig grad å unngå i Norge.

Publisert: 03.04.20 kl. 20:09 Oppdatert: 03.04.20 kl. 20:21

