BROREN SMITTET: Fred Lee Stafford er coronasmittet på Canterbury Rehabilitation and Healthcare Center i Richmond i Virginia, der 80 prosent av alle beboere nå er smittet. Her sammen med niesen Precious Turner og søsteren Bernice Turner fra en tidligere anledning. Foto: Privat

Dødens sykehjem i USA: «En katastrofe som bare ventet på å eksplodere»

En drøy måned etter den første positive corona-testen på Canterbury-sykehjemmet i Virginia, er 46 av beboerne døde. Her forteller pårørende om utbruddet på det sykehjemmet i USA som er aller hardest rammet.

«Slike offentlige sykehjem er en drøm for et virus.»

Etter en grusom måned måtte James Wright, den medisinske direktøren ved Canterbury Rehabilitation and Healthcare Center i Richmond i Virginia, holde en tung pressekonferanse i forrige uke.

Blant 160 beboere på pleiehjemmet han leder var 46 døde på kort tid. 80 prosent av beboerne var smittet.

Coronaviruset hadde spredd seg lynraskt gjennom fasilitetene og herjet med allerede svake eldre, hjelpearbeidere og familiemedlemmer.

Wright måtte foran pressen forklare hvorfor det hadde skjedd.

TUNGT: Medisinsk direktør James Wright har selv måttet steppe inn og skifte på beboerne, fordi det ikke er nok helsearbeidere i det corona-rammede sykehjemmet. Foto: Steve Helber / AP

– Steder som dette er det beste stedet for et virus å være. Folk bor tett sammen og deres immunforsvar er allerede rammet. For et virus er det som en gassbeholder som bare trenger en fyrstikk, sa han.

På pleiehjemmet i Richmond er det vanlig at opp til tre beboere lever på samme rom, og hjemmet var allerede underbemannet med sykepleiere og leger da corona-smitten kom til USA.

USA er det landet i verden med klart flest registrerte dødsfall som følge av smitten. Over 42.0000 mennesker er døde, og nærmere 790.000 har fått påvist smitte. Ifølge New York Times er Canterbury-hjemmet den enkeltfasiliteten i USA med flest døde.

Underbemannet og på minstelønn

Det første tilfellet ble kjent den 18. mars, og deretter ble nye tilfeller oppdaget kontinuerlig.

Det er foreløpig uklart hvordan smitten først kom seg inn på hjemmet, men hjelpepleierne som jobber der får kun minimumslønn, og jobber derfor på flere pleiehjem samtidig for å få nok inntekt. Slik kan smitten lett har spredd seg fra andre sykehjem.

Raskt ble også pleiere og leger smittet, og flere sluttet å møte opp jobb, enten på grunn av karantene eller smittefrykt.

Den medisinske direktøren måtte derfor selv møte opp for å hjelpe de eldre, pleietrengende beboerne.

FOR FÅ PÅ JOBB: En helsearbeider på vei til jobb ved Canterbury Rehabilitation and Healthcare Center. Foto: SHAWN THEW / EPA

Frykter for brorens liv

En av de smittede er Fred Lee Stafford, som fylte 66 år i helgen. Som følge av en bilulykke som treåring, ble han hjerneskadet og har trengt tung pleie hele livet sitt.

Nå er han smittet av corona og holdes inne på sykehjemmet der så mange har dødd rundt ham.

– Det er en berg-og-dal-bane av følelser, sier niesen Precius Turner til VG over telefon fra Richmond.

– Han fikk først veldig høy feber, og fire dager senere hadde han testet positivt for viruset.

Hun forteller at onkelen ikke kan bevege seg på egen hånd, og nesten aldri forlater rommet sitt. Hun tror derfor at enten en av pleierne kan ha brakt smitten inn til ham, eller at han har blitt smittet av personen han må dele rom med.

– Jeg er så redd, og bare ber om at han skal klare seg. Det føles så vondt å ikke kunne besøke ham og være med ham. Samtidig er jeg sint på regjeringens respons. Vi kan ikke stole på våre egne myndigheter lenger, sier hun.

66-åringens søster, advokaten Bernice Turner, er også frustrert.

– Dette var en katastrofe som bare ventet på å eksplodere. Pleierne får så lite betalt, og det finnes få ventilatorer. Disse menneskene burde allerede vært flyttet til sykehus, sier hun til VG.

Turner gjør nå alt hun kan for at myndighetene både i delstaten og på føderalt nivå skal hjelpe dem.

Hun har skrevet en rekke brev både til guvernøren og til president Donald Trump.

– Vi er amerikanere, vi burde ha det beste helsesystemet i verden, men det er tydelig at vi ikke var forberedt. Regjeringen må klandres. Vi visste om coronaviruset allerede i desember og kunne gjort mer.

JOBBER TROSS FARE: Dette skiltet er satt opp utenfor sykehjemmet for å motivere og hylle sykepleierne og legene som jobber med de smittede. Foto: SHAWN THEW / EPA

– Hjerteskjærende

Julie Thrower Addington mistet moren sin på sykehjemmet den 16. mars, to dager før det første coronatilfellet ble bekreftet. Hun tror moren døde av demens, ikke av coronasmitte, til tross for at hun aldri vil kunne få et endelig svar på det.

– I de tre årene min mor har vært der, har vi blitt kjent med så mange. Det er hjerteskjærende å se så mange av dem nå miste livet, sier hun til VG.

Hun nekter å klandre sykehjemmet eller de ansatte, som hun mener har gjort en livsviktig innsats.

– Alle dødsfallene kommer som følge av virusets natur og hvordan sykehjemmet fungerer. Så mange svake eldre bor sammen, spiser sammen og har gruppeaktiviteter sammen, sier hun.

«HOT ZONE»: Canterbury Rehabilitation and Healthcare Center i Richmond i Virginia. Foto: Steve Helber / AP

Som USA er politisk splittet, er også de pårørende VG snakker med splittet i synet på krisen landet nå er i. Mens de andre vi har snakket med er skeptiske til myndighetenes håndtering, er Julie Thrower Addington mer skeptisk til «mainstream media».

– USA er ikke så hardt rammet som mediene vil at folk skal tro. «Vanlig» influensa tar livet av flere mennesker, sier hun.

Uansett hva de synes om krisens omfang har, har smitten rammet menneskene i Richmond hardt.

Precious Turner, som har en coronasyk onkel, sier hun har det tungt.

– Jeg gråter mye, og noen dager klarer jeg ikke å stå opp av sengen. Jeg føler at jeg har hele verdens smerte hengene over mine skuldre, sier hun.

