GÅR AV I PROTEST: Mauro Ferrari går av som leder for Det europeiske forskningsrådet i frustrasjon over måten EU håndterer coronapandemien. Foto: Pier Marco Tacca / Getty Images

Forskningssjef i EU går av: «Ekstremt skuffet» over Europas corona-håndtering

Mauro Ferrari kommer med sterk skyts mot EU og sier opp stillingen sin som leder for Det europeiske forskningsrådet. De slår hardt tilbake.

I en uttalelse publisert i avisen Financial Times, som først meldte om saken, skriver han at han har vært «ekstremt skuffet over den europeiske håndteringen av Covid-19».

Ferrari ble utnevnt til leder for Det europeiske forskningsråd (ERC) 1. januar i år, som er EUs øverste vitenskapelige organisasjon. Han regnes for å være en av grunnleggerne bak feltet nanomedisin. Han sier han ville opprette et eget vitenskapsprogram for å bekjempe coronaviruset, men at han fikk nei fra alle hold.

«Jeg trodde at vi i tider som dette ville gi verdens beste vitenskapsmenn de ressursene og mulighetene som skulle til for å kjempe mot pandemien, med nye medisiner, nye vaksiner og nye verktøy for diagnostisering», skriver han i uttalelsen, og sier at han har «mistet troen på systemet».

Ferrari peker på det han mener er mangel på koordinering av helsepolitikk i medlemslandene, motstand mot enhetlige økonomiske støttetiltak og en ensidig stenging av grensene.

Europa er det kontinentet som er hardest rammet av coronapandemien. Italia, hvor Ferrari selv er fra, er landet med flest dødsfall.

Får sterk kritikk fra ERC

ERC er ansvarlige for forvaltningen av forskningsmidler innad i EU, og også utdelingen av stipender, skriver de på sine hjemmesider.

Talsperson for EU-kommisjonen Johannes Bahrke bekrefter oppsigelsen overfor nyhetsbyrået AP.

Onsdag formiddag kom ERC med en uttalelse om Ferraris oppsigelse. Det vitenskapelige rådet skriver at de enstemmig ba om at Ferrari skulle gå av som leder etter kun tre måneder. De trekker frem fire årsaker bak beslutningen.

De hevder at han «utviste en total mangel på verdsettelse av ERCs grunn til å eksistere» og «mangel på engasjement for ERC», blant annet gjennom å ikke være på viktige møter, bruke store deler av tiden sin i USA, og for å ikke forsvare ERCs program da han representerte rådet.

Ferrari anklages også for å utnytte stillingen sin for å komme med flere personlige initiativ og fremme egne ideer, uten å konsultere ERC.

Han skal også ha vært involvert i flere eksterne virksomheter, både akademiske og kommersielle. Arbeidsmengden knyttet til disse skal ha gått utover hans forpliktelse til ERC og skal ha vært uforenlig med mandatet som leder.

«Pr-standpunkt på coronakrisen»

Ferraris beskrivelse av situasjonen i forskningsrådet, støttes ikke av et av Europarådets tyske medlemmer, Christian Ehler. Han skriver i en e-post til den europeiske utgaven av Politico at Ferraris ønske om å gå utenom rådets vanlige praksis, mer ble sett på som et «pr-standpunkt på coronakrisen».

Han skriver at Ferraris ønske om å opprette et eget program strider mot forskningsrådets rettslige grunnlag, som «kan bidra til kampen mot Covid-19».

– Vi er lei oss over at ting ble slik. Men det bør ikke brukes som et argument for at ERC eller EU ikke har gjort nok, sier han til avisen.

Publisert: 09.04.20 kl. 02:28

