DYSTERT SCENARIO: USAs president Donald Trump snakket natt til onsdag norsk tid om scenarioet om at opptil 240.000 mennesker i USA kan miste livet som følge av epidemien. Foto: Tom Brenner / Reuters

Slik var Donald Trumps snuoperasjon

Først var ikke coronaviruset noe å bekymre seg for. Så var det «business as usual» ved påske. Men nå er Donald Trump klar på at tusenvis av mennesker kommer til å dø – og verst står det til i hans egen hjemby.

Nesten like dramatisk vil mange hevde at president Donald Trumps forvandling har vært. 22. januar svarte han slik på et spørsmål om han var bekymret etter at det var meldt om et dødsfall som følge av coronaviruset:

– Overhodet ikke. Vi har alt under kontroll. Det er snakk om en mann som er kommet fra Kina. Vi har kontroll. Dette går helt greit.

Nå har det dramatiske alvoret funnet veien inn i det ovale kontoret i Det hvite hus, drøye to måneder etter den amerikanske presidentens første kommentar.

TASK FORCE: Her er USAs president Donald Trump sammen med ekspertisen han støtter seg på under coronoa-epidemien. Foto: Evan Vucci / AP

Natt til onsdag norsk tid var det en alvorstynget Donald Trump som talte til det amerikanske folket:

– Dette kommer til å bli blant de tøffeste to-tre ukene vi noen gang har opplevd. Vi kommer til å miste tusenvis av mennesker.

Da ble det også kjent at Det hvite hus anslår at mellom 100.000 og 240.000 mennesker i USA kan miste livet som følge av epidemien, selv om myndighetenes tiltak blir fulgt.

Statsviter og USA-ekspert Asle Toje sier at Donald Trump «ikke er eslet til å være en samlende figur i krisetider».

– Han snakker som han alltid gjør, han overkommuniserer. Enten den ene eller andre veien. Det er bare slik han er, og amerikanerne tror egentlig ikke på det han sier, men de bare godtar at han er slik.

Det var en lang og kronglete vei før den amerikanske presidenten kom så langt at han måtte innrømmet at USA står over for en pandemi med følger som kan synes uoverskuelige.

Hva skjedde på veien?

Her er en oversikt over noen av uttalelsene som viser snuoperasjonen til president Donald Trump.

Under en tale i Michigan 30. januar sa Trump at «vi har veldig god kontroll og vi har veldig få problemer i dette landet. Vi har fem smittede og alle er på bedringens vei».

Han fortsatte å tvitre og retvitre at alt var bra og at man var i gang med å utvikle en vaksine mot coronavirus. Samme dag som Michigan-talen gikk Verdens helseorganisasjon (WHO) ut og advarte om en verdensomspennende helsefare, og meldte om 7818 tilfeller av coronasmitte.

Dagen etter – 31. januar – tok Trump det første alvorlige grepet mot coronaviruset da han forbød de fleste utlendinger som kom Kina å komme inn i USA. Det ble betegnet som en riktig og god avgjørelse.

Men, den hadde også svakheter, som det heter i en kommentar skrevet av David Leonhardt i The New York Times: Forbudet omfattet ikke amerikanere som hadde oppholdt seg i Kina.

Etter en telefonsamtale med den kinesiske presidenten Xi Jinpingi den 2. februar kunne Trump berolige sine landmenn med at «det ikke var noe problem og at det ville gå over i mars».

SAMTALE: Da virusutbruddet i Wuhan ble kjent, hadde ikke president Xi Jinping kontroll, men han fikk det. President Donald Trump påsto at han hadde kontroll, men nå innser han at COVID19-viruset kan koste en kvart million amerikanere livet. Foto: Kevin Lamarque / X00157

På den tiden hadde alvoret gått opp for et stadig støtte antall statsledere

Både før og etter samtalen fortsatte det å komme advarsler basert på vitenskapelige rapporter fra amerikanske fagfolk, som fokuserte på at man måtte øke kapasiteten for å kunne teste folk man mistenkte hadde smitten.

På spørsmål fra Fox News om hvor bekymret presidenten var når det gjaldt trussel fra coronaviruset, svarte han:

– Vi har langt på vei skutt det ned, det som kommer fra Kina. Det er positivt. Vi samarbeider med Kina, vi samarbeider med Russland, vi samarbeider med disse landene.

Samme dag var tallet på bekreftede tilfeller av coronasmitte i verden oppe i 14.557, en dobling på tre dager. Mangelen på tiltak førte til at USA havnet etter land som Sør-Korea, Singapore og Kina i kampen mot covid-19-smitten.

«Vi satt og tvinnet tommeltotter mens coronaviruset veltet innover oss», skrev William Hanage, en epidemiolog ved Harvard universitetet.

Den neste tiden gikk det slag i slag, viser oversikter i flere amerikanske medier, deriblant Washington Post og ABC News. Utdrag herfra tegner et bilde av vendingen:

7. februar sa Donald Trump: «Ingenting er lett, men Kinas president vil lykkes, spesielt når været blir varmere og viruset forhåpentligvis blir svakere, og så forsvinner».

10. februar sa han: « Jeg tror viruset kommer til å bli ..., det kommer til å bli fint.»

14. februa r het det: «Vi har et veldig lite antall av smittede folk i landet. Det er rundt tolv. Noen av dem er blitt bedre, andre er friske. Så det ligger bra an».

19. februar kom den amerikanske presidenten med denne analysen: «Jeg tror det kommer til å gå bra. Nå vi kommer til april, med et varmere vær, det har en veldig negativ effekt på denne type virus. Så la oss se hva som skjer, men jeg tror det kommer til å gå bra».

24. februar: «Coronaviruset er veldig under kontroll, i USA. Børsen begynner å bli veldig bra, slik jeg ser det».

25. februar kom denne: «Dere kan gjerne spørre om coronavirus som vi har veldig god kontroll på. Vi har noen få folk som har det, og de som har det blir bedre. De er begynner alle å bli bedre. Hva angår det vi gjør med det nye viruset, mener jeg vi gjør en fantastisk jobb.

28. februar var det en optimistisk Trump som tok ordet:

«Jeg synes det går virkelig bra. Vi gjorde noe heldig da vi stengte spesielle områder i verden, veldig, veldig tidlig, langt tidligere enn det vi kunne ha gjort. Jeg fikk knallhard kritikk for det. Det viste seg å være et riktig grep, og vi har bare 15 smittede personer og de blir bedre, og forhåpentlig vil alle bli bedre. Det er en som er veldig syk, men kanskje blir han helt fin...Vi er forberedt på det verste, men vi tror vi kommer til å være veldig heldige.»

Da februar ble til mars endret tonen seg, men fortsatt var uttalelsene preget av optimisme – i hvert fall i starten:

5. mars sa Trump: «Med rundt 100.000 coronavirus-tilfeller i verden, og 3280 døde, så har USA, på grunn av vår raske respons ved å stenge grensene våre, i øyeblikket bare 129 tilfeller og elleve døde.»

7. mars: «Det kom fra Kina og vi hørte om det. Da gjorde vi et smart trekk. Vi stengte det ute og stoppet det (...)»

DØD: En avdød corona-pasient blir løftet inn i en lastebil som tjener som oppbevaringssted for overfylte sykehus i Brooklyn, New York. Foto: STEFAN JEREMIAH / Reuters

12. mars: «Det kommer til å forsvinne, og på grunn av det jeg og administrasjonen gjorde med Kina, vi har nå 32 døde. Nå vi ser de tallene som andre land informerer om, så er det ganske fantastisk, når du tenker på det.»

15. mars: «Dette er et veldig smittsomt virus. Det er ufattelig, men det er noe vi har fenomenal god kontroll på.»

Dagen etter – 16. mars – kom imidlertid Trump med en oppklaring:

«Om du snakker om viruset, det er ikke under kontroll noen steder i verden.....Jeg snakket om det vi gjør som er under kontroll, men jeg snakker ikke om viruset.»

Men vinnerinstinktet fortsatte 17. mars: «Vi kommer til å vinne. Og vi kommer til å vinne raskere enn folk tror, håper jeg.»

24. mars var tonen en litt annen: «Jeg vil virkelig at landet skal være åpnet opp og ivrig etter å komme i gang innen påske», sa han og fortsatte: «Vi kommer til å miste et stort antall mennesker på grunn av influensaen. Men vi kommer til å miste enda flere ved at landet opplever en massiv økonomisk tilbakegang og depresjon.»

26. mars: «Folk må komme tilbake i arbeid, landet må komme i gjenge. Landet er basert på det, og jeg tror det kommer til å skje ganske raskt.»

Samme dag sa Trump: «Jeg har en følelse av at tallene som det blir vist til på mange områder er høyere enn de kommer til å bli. Jeg tror ikke vi kommer til å trenge 40.000 eller 30.000 respiratorer».

29. mars: «Så vi snakker om worst-case scenarioer på 2,2 millioner døde... Og om vi kunne holde det nede på 100.000, et grufullt høyt tall. Men om vi får mellom 100.000 og 200.000, har vi alt i alt gjort en veldig god jobb».

30. mars: «New York er virkelig i trøbbel, men jeg tror det kommer til å helt fint til slutt. Vi laster byen opp, vi lagrer og da, før juni måned, kanskje 1. juni, tror vi, det er en forferdelig ting å si, men da tror vi at dødstallene vil veldig lave, fra der de nådde toppen».

Statsviter og USA-ekspert Asle Toje oppsummerer det slik:

– Trump virker preget av situasjonen, og jeg ser en ti år eldre amerikanske president nå, enn da jeg så ham live bare for noen måneder siden. Men så har også hele tonen i den amerikanske samfunnsdebatten forandret seg.

Han legger til at etter hvert som covid-19-viruset har satt sitt preg på alle land det herjer i, så har flere statsledere gjennomgått en forandring.

– Boris Johnson er i så måte et godt eksempel. Erna Solberg fremstår også annerledes i dag enn for et par måneder siden. Alle har tatt en forandret virkelighet inn over seg, sier Toje.

PREGET: USA-kjenner og statsviter Asle Toje mener Donald Trump er sterkt preget av den alvorlige situasjonen i USA. – Alle statsledere har måttet ta en forandret virkelighet inn over seg, sier Toje. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Publisert: 02.04.20 kl. 22:31

