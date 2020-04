MEDLEM NUMMER 30: Jens Stoltenberg markerte mandag at Nord-Makedonia nå har fullt medlemskap i forsvarsalliansen, med flaggheising utenfor NATOs hovedkvarter i Brussel. Foto: NATO / HANDOUT

Stoltenberg: NATO må snakke om Kina-avhengigheten

NATO-landenes avhengighet av utstyr fra Kina må bli et tema når corona-krisen er over, ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Foran utenriksministermøtet i NATO torsdag – det første i historien på sikre videolinjer der utenriksministrene sitter i hver sin hovedstad og snakker sammen – varsler NATO-sjefen en intern diskusjon om sårbarhet og evnen til å gjennomleve en krise.

– Den krisen vi når står i, understreker at vi nok bør gå igjennom vår evne til å håndtere slike kriser. Vi må også se på både vår evne til å produsere eget utstyr og materiell, men også ha større lagre, sier Stoltenberg til VG på en telefonkonferanse med norsk presse foran torsdagens møte i Brussel.

På en pressekonferanse fra Brussel onsdag, sa Stoltenberg at corona-krisen er en kamp mot en usynlig fiende.

Avhengighet

Ett av temaene på utenriksministermøtet, er hvordan NATO kan avhjelpe corona-krisen:

– Vi skal diskutere hvordan vi kan bruke militære kapasiteter for å øke tempoet i den nasjonale responsen i kampen mot viruset, sa Stoltenberg.

På VGs spørsmål om NATO må foreta seg noe når avhengigheten av medisinsk utstyr og smittevernutstyr fra Kina er så åpenbar, svarte NATOs generalsekretær:

– I dag er ikke tidspunktet til å konkludere. Men det er åpenbart at vi må gå gjennom dette.

Hjelper hverandre

– Mitt fokus nå er å bidra til at NATO-landene hjelper hverandre, og å koordinere medisinsk og militær støtte mellom medlemslandene. I dag tok for eksempel et militært transportfly av fra Tyrkia som landet i Spania og Italia med betydelige mengder materiell.

På spørsmål om NATO-land nå bør akseptere å motta gaver fra kinesiske myndigheter og stiftelser i form av smittevernutstyr og medisinsk utstyr, svarte Stoltenberg at det må hvert enkelt medlemsland avgjøre.

– NATO er opptatt av medlemslandenes motstandsdyktighet, svarte han.

Smittet

NATO-soldater både i Afghanistan og på baser i de baltiske landene er blitt smittet av coronaviruset, og ifølge Stoltenberg praktiserer de både karanteneregler, reisebegrensninger og pålegg om avstand.

Men han presiserte at NATOs evne til å forsvare landene militært i en krise, er på plass:

– VI har redusert og avlyst en del militære øvelser. Men det svekker ikke vår beredskap og evne til å komme land til unnsetning om det blir nødvendig, sa Jens Stoltenberg.

Publisert: 01.04.20 kl. 14:31

