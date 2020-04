SMITTE-EKSPERT: Statsepidemiolog Anders Tegnell har blitt frontfigur i kampen mot spredning av coronaviruset i Sverige. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

239 døde i Sverige: Derfor kan de være hardere rammet

Med 239 døde, har Sverige langt flere coronadødsfall enn nabolandene i nord. – Ligger åpenbart i ulike faser i utviklingen, mener smitteepidemiolog Anders Tegnell.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag har 239 mennesker dødd som følge av covid-19 i Sverige, en økning på 59 det siste døgnet.

Samtidig er tallet på døde i Norge 44 personer, Danmark teller 104 dødsfall og Finland 17.







Sverige har til nå skilt seg markant ut når det gjelder valg av strategi for å håndtere coronapandemien. Mens store deler av den vestlige verden har innført massive tiltak, har svenskene mottatt kritikk for å ha holdt det meste åpent.

Statsepidemiolog Anders Tegnell mener derimot at det er flere årsaker til den dystre statistikken i Sverige.

– Vi ligger helt åpenbart i ulike faser i utviklingen, sier han til Aftonbladet.

– Alvorlig situasjon for Sverige

Ifølge Tegnell ligger Finland, som har 1446 smittede, langt bak dem i smitteutviklingen. Årsaken til at Norge har lavere andel dødsfall mener han skyldes aldersgruppen som til nå har blitt smittet, som i starten hovedsakelig var middelaldrende mennesker som kom hjem fra skiferie i Italia og Østerrike.

– Slik så det ut i Sverige for et par uker siden. Vi får se hvordan utviklingen fortsetter i Norge, om de lykkes bedre enn vi har gjort med å beskytte våre eldre, sier han til avisen.

Totalt er 4947 bekreftet smittet i Sverige, 500 nye det siste døgnet. 393 personer mottar intensivbehandling.

– Det er en alvorlig situasjon for Sverige. Smitten øker. Det ser ut til at vi er i en vekstfase nå, og det vil tynge helsevesenet, sier innenriksminister Mikael Damberg i et intervju med Aftonbladet.

Spesielt hardt rammet er Stockholm. 149 av de 239 dødsfallene i Sverige er lokalisert i den svenske hovedstaden.

BEKYMRET: Helse- og sykehusdirektør i Stockholm, Björn Eriksson, mener hovedstaden nå står midt i virusstormen. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Vi ser at stormen ikke har stilnet. Det er en pågående økning, og vi ser ingen tegn til avflating, sier helse- og sykehusdirektør i region Stockholm, Björn Eriksson, under en pressekonferanse onsdag.

Smitte på 1 av 3 sykehjem

Først tirsdag denne uken ble det innført besøksforbud på alle svenske sykehjem.

Ifølge Sveriges Radio rapporterer nå ett av tre pleie- og omsorgshjem i hovedstaden om smitte blant beboere. Tallene forventes å stige.

– Det er klart at det begynner å øke, men vi gjør alt for å forhindre det. Vi vet alle at dette vil bli verre, uttaler avdelingsleder for eldreomsorg i Stockholm, Raili Karlsson, til kanalen.

Leder for fagforbundets kommunale seksjon for privat pleie og omsorg, Elisabeth Antfolk, beskriver situasjonen som kaotisk.

– Vi savner smittevernsutstyr. Det finnes ikke håndsprit.

Trapper opp viruskampen

På tross av at Sverige har høstet kritikk for sin virusstrategi, mener Tegnell at tiltakene har hatt en effekt.

– I mange andre land har det gått mye raskere. Vi har hatt smitten under én måned, og det har gått sakte, men sikkert oppover. Det er uunngåelig at det gjør det, men det har gått opp mye raskere i samme tidsperiode i andre land, sier han til Aftonbladet.

Likevel kom Folkhälsomyndigheten onsdag med nye retningslinjer for svenskene, som blant annet innebærer:

Butikker, kjøpesentre og gallerier bør begrense antall kunder i lokalene samtidig.

Idrettsforeninger bør holde treninger utendørs og begrense antall tilskuere.

Ideelle foreninger bør utsette årsmøter og lignende.

Ansatte bør jobbe hjemmefra og unngå unødvendige reiser.

Antall reisende på offentlig transport bør begrenses.

Skoler og barnehager vil fremdeles holde åpne.

Rettelse: I første versjon av denne saken ble det publisert et feil bilde av Björn Eriksson. Det ble byttet 1.4. 2020 klokken 20.50.

Publisert: 01.04.20 kl. 20:34 Oppdatert: 01.04.20 kl. 20:53

