Se dokumentar: Fant sønnen Lennon (17) død - nå søker hun svar

17 år gamle Lennon Lacy blir funnet død, hengende fra et huskestativ. Mens moren hans Claudia kjemper for rettferdighet og forsoning, spøker et århundre med lynsjinger av afro-amerikanere i bakgrunnen. Det finnes fortsatt tydelige spor av de brutale drapene i vår tid.

Nå nettopp

VG har kun rettigheter til å vise «Always in Season» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 15 år.

