SKROTET FORSLAG: Hongkongs leder Carrie Lam i onsdagens forhåndsinnspilte TV-tale. Foto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Hongkongs leder: Dette var bare første skritt

Hongkongs leder Carrie Lam sier at å skrote det omstridte lovforslaget bare var første skritt. Hun lover å ta tak i de underliggende problemene i byen.

NTB

Hongkongs hardt pressede leder Carrie Lam bekreftet i en forhåndsinnspilt TV-tale onsdag at hun formelt trekker tilbake det utskjelte lovforslaget om utlevering til Kina.

Da hun møtte mediene torsdag sa hun at dette kun er første grep i prosessen der de skal ta tak i uroen i byen. Hun lover å undersøke de underliggende årsakene til kaoset som lovforslaget utløste.

– Det er tydelig for mange av oss at misnøyen i samfunnet strekker seg langt utover lovforslaget, sier Lam.

Dialogplattform

Hun trakk fram politiske, økonomiske og sosiale spørsmål, blant annet boligmangelen.

– Vi kan ta opp alle disse dyptliggende spørsmålene på en dialogplattform som skal etableres, sier hun.

Lovforslaget som nå er helt droppet, åpnet for å utlevere hongkongkinesere til Fastlands-Kina for straffeforfølgelse. Demonstrantene krevde opprinnelig at lovforslaget formelt trekkes tilbake, og de siste tre månedene har Hongkong vært rystet av de største demonstrasjonene i nyere tid.

Krever avgang

Etter hvert har fire krav som omtales som ufravikelige, kommet til: Carrie Lam må gå av, politivold må granskes, pågrepne demonstranter må løslates, og befolkningen må få større demokratisk frihet.

Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong skrev på Twitter at skrotingen av lovforslaget kom for sent.

Torsdag skriver avisa China Daily at den permanente skrotingen av lovforslaget er «en utstrakt hånd» og at demonstrantene ikke har noen unnskyldning nå for å «fortsette med vold».

