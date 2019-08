FILMET MULIG GJERNINGSMANN: SVT har fått tilgang på bilder av det som trolig er gjerningsmannen etter at en kvinne ble drept i Malmø mandag formiddag. Foto: SVT Skåne

Kvinne med barn på armen skutt på åpen gate

Her løper den antatte gjerningsmannen fra stedet.

Like før klokken 10 mandag morgen fikk politiet melding om skuddløsning i bydelen Ribersborg. Til Expressen bekrefter politiet at en kvinne er død av politiet, mens en annen er fraktet til sykehus med ambulanse. Det skal bare ha vært kvinnen som ble truffet.

Ifølge vitner skal kvinnen ha hatt et barn i armene da hun ble skutt på åpen gate.

– Jeg hørte to-tre skudd og hørte hvordan patronhylser slo mot bakken. Da løp jeg ut på balkongen. Jeg så to menn og en kvinne som holdt på et barn, sier vitnet.

Et vitne har filmet en maskert mann som løper fra stedet med et skytevåpen i hendene, skriver SVT.

SPERRET AV: Politiet har sperret av et område i bydelen Ribersborg i Malmö mandag morgen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det er mange vitner til hendelsen, og vi håper deres vitnemål vil føre til en pågripelse, sier pressetalsmann Calle Persson i politiet til SVT.

Sydsvenskan skriver at politiets teorier går på at det var faren til barnet som var målet for angrepet. Denne mannen skal ha kriminell bakgrunn både fra Danmark og Sverige, og ble for noen år siden dømt til en lengre fengselsstraff.

To skoler ligger tett ved åstedet. Malmø kommune har ifølge Sydsvenskan bekreftet at alle elevene er i trygghet, og ingen ble vitne til det som skjedde. De har også sendt ut følgende melding på kommunens hjemmeside.

– Det er en tragisk hendelse, og vi forstår at folk i Malmø som så dette kjenner på ubehag og frykt.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

Undersøker bil

Ifølge Expressen har politiet sperret av et stort område rundt åstedet, og tar fortløpende avhør av vitner. I tillegg skal politiet ha funnet en brennende bil på Lorensborg i Malmö kort tid etter hendelsen.

Expressen skriver at denne bilen kan være et viktig spor i jakten på gjerningspersonen.

–Bilen er definitivt interessant i denne sammenhengen, sier politiets talsperson Calle Persson til avisen.

Publisert: 26.08.19 kl. 14:29 Oppdatert: 26.08.19 kl. 16:07

