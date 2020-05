Sentralbanksjef Øystein Olsen og Oljefond-sjef Yngve Slyngstad (t.v.) under en pressekonferanse om Oljefondets avkastning i februar i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oljefondet kaster ut 12 selskaper

Norges Bank har bestemt at flere selskaper skal ekskluderes fra Statens pensjonsfond utland. Fem av dem kastes ut på grunn av kullvirksomhet.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Totalt 12 selskaper utelukkes fra fondet, skriver Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, i to kunngjøringer like etter midnatt onsdag.

I tillegg tar de de tidligere ekskluderte selskapene AECOM og Texwinca Holdings Ltd inn igjen i varmen. Det første ble kastet ut i 2018 på grunn av kjernevåpenproduksjon, men dette har de nå sluttet med, skriver fondet. Det andre ble utelukket i 2019 på grunn av systematiske brudd på arbeidstagerrettigheter i fabrikker eid av et datterselskap. Dette datterselskapet skal nå være avviklet.

Oljefondet er i dag investert i 9202 selskaper i 74 ulike land. Fondets verdi var natt til onsdag på over 10.000 milliarder kroner.

Kullvirksomhet

Fem av selskapene som nå kastes ut, kastes ut på grunn av kullvirksomhet. Regjeringen strammet i fjor høst inn reglene for fondets investeringer i kullselskaper, og avgjørelsen er basert på de nye absolutte kravene til kullselskaper.

De aktuelle selskapene er Sasol Ltd, RWE AG, Glencore PLC, AGL Energy Ltd og Anglo American PLC. Fire selskaper er også satt under observasjon.

– Det er første gang disse tersklene i kullkriteriet kommer til anvendelse, står det i kunngjøringen fra Oljefondet.

Beslutninger om hvilke selskaper som skal ekskluderes eller ikke, er basert på anbefalinger fra Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet. Når det gjelder kullselskapene, er beslutningen tatt etter anbefalinger fra Norges Bank Investment Management.

Klimagasser og menneskerettighetsbrudd

I tillegg til de fem kullselskapene, kastes fire selskaper ut på grunn av at de i en «uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser» ved å utvinne olje fra oljesand, skriver Oljefondet i sin kunngjøring. Dette er Canadian Natural Resources Limited, Cenovus Energy Inc, Suncor Energy Inc, og Imperial Oil Limited

ElSewedy Electric Co og Vale SA kastes ut fordi det etter Etikkrådets anbefaling er risiko for at de bidrar til alvorlige miljøskader.

Det siste selskapet, Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras), kastes ut på grunn av det som beskrives som en «uakseptabel risiko» for at det deltar i menneskerettighetsbrudd i forbindelse med utbyggingen av kraftverket Belo Monte i Brasil.

Publisert: 13.05.20 kl. 02:30 Oppdatert: 13.05.20 kl. 02:47

