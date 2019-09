I TRØBBEL: Donald Trump må håndtere en ny potensiell skandale etter en oppsiktsvekkende telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Varslersaken: Mer alvorlig enn Russland-etterforskningen

Donald Trumps samtale med Ukrainas president og den påfølgende varslerskandalen kan bli en større hodepine enn Russland-saken, mener USA-eksperter.

Det endelig utfallet kan bli riksrett, i hvert fall dersom presidentens politiske motstandere får det som de vil. Men dersom Trump skal bli dømt i en riksrettssak vil det også avhenge av hans egne partifeller.

– Det som har holdt Republikanerne på plass lenge er hvor utrolig populær Trump er. Nå som det er noen tegn til at han gjør det dårligere på meningsmålingene kan det imidlertid bety at de begynner å snu ryggen til ham, sier Jennifer Bailey, professor ved NTNU.

Bailey tror særlig at såkalte «lilla stater» – stater med moderate Republikanere som egentlig ikke er så røde – kan ha begynt å tvile på presidenten.

– Om det begynner å snu i de delstatene kan det være et tegn på at han er i trøbbel, sier Bailey.

– Usannsynlig per i dag

I det som kan bli en skjebnesvanger samtale med den Ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj, ba Trump sin presidentkollega om å etterforske sønnen til Joe Biden, Trumps antatt fremste politiske motstander i det kommende presidentvalget.

Ifølge en varsler fra amerikansk etterretning forsøkte Det hvite hus å skjule innholdet i Trumps samtale. Det kan bli sentralt når Demokratene nå vil starte gransking for å stille presidenten for riksrett.

I Representantenes hus trengs det kun et enkelt flertall for å starte en riksrettstiltale. I tillegg har Demokratene flertall.

For å dømme presidenten, trengs det imidlertid 2/3 av flertallet i det republikansk-styrte Senatet.

– Min vurdering er at det er usannsynlig at Senatet, vil fradømme Trump presidentembetet per i dag, sier seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby.

– Men man vet aldri når slike saker begynner å rulle og gå. Dersom saken utvikler seg dit at det ikke lenger er mulig for partiet å forsvare Trump, må de vurdere det. Det var ikke stor stemning i opinionen for å reise sak mot Nixon etter Watergate heller, sier Melby til VG.

OPPRØRT: Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, vil stille Trump for riksrett. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Enklere å forstå for folk

Melby påpeker samtidig at den pågående krisen også er langt greiere for folk flest å forholde seg til, sammenlignet med funnene som kom frem i Robert Muellers etterforskning tidligere i år.

– Dette er en alvorligere sak, men også enklere å forstå for opinionen. I Russland-etterforskningen ble det antydet tilfeller av at Trump hadde forsøkt å stå i veien for loven, men det ble aldri knyttet noen konklusjon. I denne saken er det konkrete bevis på noe, sier Melby.

– Presidentens egne notater, som viser at han har brukt embetet for å få en annen stat til å skaffe kompromitterende informasjon om en motkandidat, er i seg selv grunnlag for en riksrettssak, sier han.

Jennifer Bailey er usikker på om den siste skandalen i rekken er den som får begeret til å renne over for republikanerne.

– Det har jo vært så mange saker. Hvis vi setter Trump-skandalene opp imot da Nixon og Clinton ble stilt for riksrett, så er det jo absolutt sammenlignbart. Det burde ha ført til at han mistet støtte, men det har ikke hatt en betydning til nå. Spillet er annerledes med Trump, men det er en sjanse for at det er i endring nå, sier hun.

– Hva tenker du er det mest alvorlige i varsler-saken?

– Hovedsaken i denne saken må være at han har snakket med en utenlandsk leder og bedt ham om å etterforske en opposisjonskandidat, for å hjelpe Trump med hans kampanje. For mange er det å gå langt over streken. Han sier selv han er urettferdig angrepet og etterforsket, men han har det langt vanskeligere med å finne en forklaring denne gangen.

– Ubehagelig situasjon for Trump

Ifølge amerikanske medier skal det være rundt et dusin personer som hørte samtalen mellom Trump og den ukrainske presidenten.

– Det skaper en ubehagelig situasjon for Trump. Spørsmålet nå er hvem han kan stole på, og hva de er villige til å si under ed hvis de må vitne i Kongressen. Det avhenger helt av hvem som hørte samtalen, og det vet vi ikke.

– Er denne saken farligere for Trump enn det Russland-etterforskningen var?

– Det er en sjanse for at det er det. Denne gangen er det ikke folkene rundt ham han kan gi skylden, men det er Trump selv som har gjort noe. Det er det vanskelig å forklare bort og si at han ikke visste noe om.

– I amerikansk politikk kan for tiden alt skje.

