PÅ VEI TIL TEXAS: Donald Trump svarer på spørsmål utenfor Det hvite hus søndag. Foto: MIKE THEILER / Reuters

Trump bekrefter: Nevnte Biden i telefonsamtale med Ukrainas president

Telefonsamtalen med Ukrainas leder er ifølge amerikanske medier del i en alvorlig varslersak mot den amerikanske presidenten. Men det var ingenting galt med samtalen, sier Trump selv.

– Vi hadde en perfekt samtale. Samtalen jeg hadde var for det meste gratulerende, og den handlet også om korrupsjon – all korrupsjonen som foregår, og at vi ikke vil at våre folk som visepresident Joe Biden og sønnen hans skal bidra til mer korrupsjon i et land som Ukraina, som allerede har mange problemer.

Det sa USAs president Donald Trump til reportere utenfor Det hvite hus søndag, før han reiste til Texas og Ohio, skriver NBC.

Han understreket at det ikke var «noe som helst galt» med samtalen, og at han ikke prøvde å presse den ukrainske presidenten på noen som helst måte.

– Jeg vet når jeg utøver press, sa Trump, ifølge NBC.

Ifølge flere medier skal det ha vært Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj den 25. juli være en del av det som omtales som en «alvorlig varslersak» om president Donald Trump.

Ifølge Washington Posts kilder skal Trump ha brukt telefonsamtalen til å presse ham til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn. Wall Street Journal henviser til egne kilder med kjennskap til saken, og skriver at Trump skal ha presset Zelenskyj gjentatte ganger i samtalen.

Trump har tidligere sagt at han ikke kjenner varslerens identitet, og kaller det hele «fake news» og «en absurd historie».

Fungerende etterretningssjef Joseph Maguire har så langt ikke gått ut med mer detaljert informasjon om varselet, skriver AP.

Demokratene i den amerikanske Kongressen har reagert sterkt på at de ikke får mer informasjon om varselet, og har blant annet krevd en utskrift av telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj.

Søndag sier Trump at en slik utskrift muligens kan bli offentliggjort.

Varslersaken har blåst liv i seilene i demokratenes debatt om hvorvidt de kan stille Trump for riksrett. Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff, sier søndag at det kan være den eneste muligheten om de ikke får tilgang på informasjonen de ønsker seg på annet vis, skriver CNN. Han har tidligere vært blant motstanderne av å stille presidenten for riksrett.

Joe Bidens sønn Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon. Han er ikke personlig anklaget for korrupsjon.

Ifølge AP skal Hunters rolle i selskapet ha skapt bekymring fordi man fryktet at det betydde at det ukrainske firmaet prøvde å skaffe seg innflytelse i Obama-administrasjonen. Firmaet ble nemlig eid av landets Russland-vennlige president, som mistet makten i 2014.

Trumps personlige advokat Rudy Giuliani bekreftet fredag overfor CNN at også han også har oppfordret Ukraina til å etterforske Joe Biden.

Han har lenge ønsket å få Ukraina til å nærmere på Bidens krav i 2016 om å få landets daværende riksadvokat Viktor Sjokin – som sto for granskingen av selskapet der Hunter Biden jobbet – fjernet.

Donald Trump skriver på Twitter natt til mandag at det er dette som er den egentlige saken – ikke hans telefonsamtale med Ukrainas president:

– Ukrainas regjering sa akkurat at de ikke ble presset i det hele tatt i løpet av den «hyggelige» telefonsamtalen. Sleepy Joe Biden, derimot, har presset en tøff anklager fra å etterforske hans sønns selskap gjennom å true med å holde tilbake store summer fra Ukraina. Det er den egentlige nyheten!

Joe Biden selv har flere ganger nektet for at han eller sønnen har gjort noe galt i forbindelse med Ukraina. På Twitter natt til mandag gjentar han anklagene om at Trump har «presset et annet lands myndigheter til å blande seg inn i det amerikanske valget».

Publisert: 23.09.19 kl. 02:23 Oppdatert: 23.09.19 kl. 02:33