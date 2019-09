FÅR KRITIKK: Britenes statsminister Boris Johnson. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Brexit-Boris sammenlignes med en «bankraner»

Storbritannias statsminister Boris Johnson advares mot at han opptrer som en «bankraner» dersom han presser gjennom brexit.

Nå nettopp







Mannen som er kjent for å skjelle ut britiske parlamentarikere for å få dem til å roe seg ned, bruker sterke ut mot britenes statsminister. John Bercow, den omstridte «Speaker of Parliament», mener partifelle Boris Johnson opptrer på en måte som sjokkerer ham.

Bercow mener Johnson bruker politiske virkemidler som minner om «å bruke unnskyldninger for å rane en bank under påskudd at de stjålne pengene skal gis til veldedighet», omtaler Sky News.

les også John Bercow trekker seg som speaker

Vil tvinge gjennom brexit

Bercow kunngjorde at han trekker seg på brexit-datoen 31. oktober, og ikke stiller til gjenvalg. Den varslede avgangen har resultert i hyllende videoklipp fra nyhetsmedier verden rundt.

I klippene kan man se lederen av underhuset i parlamentet, en stilling som minner om vår stortingspresident, hyle og rope og bruke sitt rike ordforråd for å få britiske politikere til å oppføre seg skikkelig.

Under kan du se et eksempel på Bercows hissige lederstil:

Statsminister Boris Johnson har satt fyr i britene ved å oppløse parlamentet og i verste fall tvinge gjennom en «no deal» brexit - en brexit uten avtale.

Men britiske parlamentarikere har vist seg som mer motstandsdyktige enn statsministeren forutså, og han har gått på nederlag etter nederlag.

Status nå kan oppsummeres i ett ord: Kaos.

les også Britene hamstrer for milliarder

Vil stanse Boris

Bercow sier han er villig til å rive i filler regelboken for å hindre at Johnson bryter loven om brexitutsettelse.

Uten Bercows kreative bruk av regelverket for det britiske Parlamentet hadde det ikke blitt noen debatt eller lovvedtak for å hindre en hard brexit. Nå advarer han statsministeren og sier at han er innstilt på «ytterligere prosessuell kreativitet» for å tvinge Johnson til å følge loven, skriver The Guardian.

Statsministeren har gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt for ham å be EU om mer tid.

– Hvis vi nærmer oss en situasjon der Johnson ignorerer loven, vil jeg tro Parlamentet ønsker å avverge den muligheten. Hverken begrensninger i dagens regelverk eller klokken som teller ned, vil hindre dem i å gjøre det, sa Bercow i et foredrag i London torsdag kveld.

– Om jeg på noen måte har vært vag hittil, så la meg være krystallklar: Den eneste formen for brexit vi kan ha, når det enn måtte skje, vil være en brexit som er uttrykkelig godkjent av parlamentet.

Vil skrive ned grunnloven

Bercow foreslo også at en nedskrevet grunnlov kunne hindre regjeringen i å misbruke makt og at man dermed muligens kunne unngått den konstitusjonelle brexitkrisen landet befinner seg, melder NTB.

Britenes grunnlov er i dag basert på sedvane, og det statsminister Johnson nå gjør beskrives som et klart brudd med den sedvanen.

Bercow, som er konservativ og brexitmotstander, har tøyd og strukket reglene mange ganger. Men en fornyet kamp mot statsministeren kan bli hans siste krumspring som leder for Underhuset.

Etter at han lot opposisjonen ta kontroll over dagsorden og tvinge gjennom loven om brexitutsettelse, truet partiet med å ikke la ham stille til gjenvalg, et klart brudd på politisk sedvane.

Publisert: 13.09.19 kl. 14:00







Mer om