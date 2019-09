GIR UT BOK: I forbindelse med sin nye selvbiografi forteller en åpenhjertig Edward Snowden om privatlivet sitt i et ferskt intervju med The Guardian. Foto: Brendan McDermid/Reuters

Edward Snowden: – Verdens mektigste myndigheter ville få meg bort

I et eksklusiv intervju åpner den amerikanske varsleren opp om sitt liv i eksil i Russland.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg var en person som verdens mektigste myndigheter ville få bort. De brydde seg ikke om jeg havnet i fengsel eller om jeg bare forsvant under jorden. De ville bare få meg bort, sier Edward Snowden (36) til The Guardian.

Til tross for at han heller gjerne skulle bodd i hjemlandet, har han slått seg til ro med tanken om at han trolig må bli boende i Russland de kommende årene, forteller han til den britiske avisen.

les også Snowden-avsløringen: Britisk etterretning felt i menneskerettsdomstolen

I det to timer lange intervjuet, som ble gjort i Moskva, avslører Snowden blant annet at han giftet seg med kjæresten Lindsay Mills for to år siden, og at han nå lever et mer eller mindre normalt liv.

les også Se dokumentar: – Kan ikke tro hva han lar meg filme

Lever ikke lenger i skjul

Bosatt i en treromsleilighet i utkanten av den russiske hovedstaden, tjener han til livets opphold ved å holde foredrag for studenter, menneskerettighetsaktivister og andre i utlandet gjennom video-samtaler.

Mannen som tidligere brukte skjerf, hatter og kåper til å skjule seg, forteller at han nå fritt går rundt i Moskva og slapper helt av på offentlige steder som kafeer, museer og kollektivtransport.

les også Unik sak for EU-domstolen: Max kan felle Facebook

Da han først ankom Russland var han ensom og paranoid for at amerikanske agenter kunne komme og ta ham på gata. Med årene har frykten gradvis forsvunnet.

– Det er morsomt hvordan det kontroversielle omdømmet jeg hadde for seks år siden nå har begynt å mykne, sier han til avisen, og sikter til at flere og flere amerikanere har hyllet ham som en helt, i stedet for å hate ham som en forræder.

Har gitt ut selvbiografi

Snowdens The Guardian-intervju ble gjort i anledning lanseringen av hans selvbiografiske bok, «Systemfeil».

Der forteller han blant annet utdypende om sin oppvekst i USA, og hvordan han tidlig fant ut at han hadde et talent for dataprogrammering.

les også Football Leaks-varsler arrestert i Budapest

Han skriver også om hvordan han gjennomførte de store avsløringene i 2013.

Bokanmeldelse: – Kompromissløs Snowden!

I mai det året ankom Snowden, som er en tidligere NSA-medarbeider, Hong Kong. Med seg hadde han fire laptoper som ga ham adgang til noen av den amerikanske regjeringens høyest klassifiserte etterretningshemmeligheter.

Noen få dager etter at han landet i Hong Kong, møtte Snowden The Guardian for å dele noen av dokumentene med resten av verden.

Les også: Slik lekket Snowden Obamas store hemmelighet

Står bak gigantiske avsløringer

I juni 2013 trykte The Guardian de første avsløringene og påstandene om at USA truet til seg tilgang til telegiganten Verizons oversikt over millioner av amerikaneres telefonvaner.

les også Edward Snowden saksøker Norge

De neste månedene kom en rekke nye avsløringer, blant annet at USA har avlyttet FNs hovedkvarter i New York, og at amerikanske myndigheter skal ha overvåket 70 millioner franske tekstmeldinger og telefonsamtaler.

Et par uker etter den første avsløringen reiste Snowden videre til Russland, hvor han har vært siden. USA sikter ham for spionasje, men Russland har nektet å utlevere ham.

Snowden har hele tiden slått fast at han ikke angrer på det han har gjort.

Les mer om bakgrunnen her: Føljetongen om Edward Snowden

Publisert: 14.09.19 kl. 03:00 Oppdatert: 14.09.19 kl. 03:15







Mer om