Kan bli omkamp dersom Boris Johnson taper i Høyesterett

Storbritannias statsminister Boris Johnson kan suspendere Parlamentet på nytt, selv om Høyesterett eventuelt fastslår at suspenderingen var ulovlig, ifølge et rettsdokument.

Brexit-oppgjøret har nådd Høyesterett i Storbritannia. Retten nærmer seg nå en avgjørelse på hvorvidt statsminister Boris Johnson førte Dronningen bak lyset da han suspenderte Parlamentet og sendte politikerne i Underhuset hjem.

Rettens avgjørelse er ventet å komme tidlig neste uke.

Høyesteretts leder, Brenda Hale, legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig sak å behandle.

– Denne saken handler ikke om når, eller på hvilke grunnlag, Storbritannia skal forlate EU. Vi ser bare på lovligheten i suspenderingen av Parlamentet, sier hun, ifølge BBC.

Fra før har skotsk Høyesterett fastslått at det var ulovlig.

Kan trosse retten

Det er knyttet stor usikkerhet til hva som vil skje dersom retten sier at suspenderingen var lovstridig.

Torsdag leverte Johnsons advokater et dokument til retten, hvor de skriver at det fortsatt vil være mulig for Johnson å holde Parlamentet suspendert dersom han skulle tape i Høyesterett, avhengig av dommens ordlyd. Det melder Reuters.

– Avhengig av rettens begrunnelse, vil det fremdeles være åpent eller ikke åpent for statsministeren å vurdere en ytterligere suspendering, heter det i dokumentet.

Ifølge Reuters har dommerne bedt Johnsons advokater om å forklare hva han vil gjøre dersom han taper i retten. Dokumentet skal være et svar på dette.

Suspenderte Parlamentet i fem uker

Det var i slutten av august at Dronningen innvilget Johnsons forespørsel om å suspendere Parlamentet frem til trontalen hennes 14. oktober.

Ingen debatter eller avstemninger om brexit kan holdes mens Parlamentet er stengt.

Opposisjonen er rasende og mener Johnson førte Dronningen bak lyset. De mener han vil styre mot no deal uten å bli hindret, og at Johnson hindrer dem i å gjøre jobben sin.

Johnson benekter dette og sier de folkevalgte fremdeles vil ha god tid til å debattere britenes avskjed med EU – og der står enda et brexit-spørsmål fastlåst.

Storbritannia ber om mer tid

Torsdag ettermiddag ble det også kjent at britene ber om mer tid til å avgjøre spørsmålet om den irske grensen. Det skriver Independent.

Brexit-minister Stephen Barclay sier at Storbritannia trenger enda et år til å ta stilling til hva slags kontroll det blir på grensen.

EU har vært klare på at spørsmålet om irskegrensen må være klart før britene forlater EU, etter planen 31. oktober.

På et pressemøte i Paris uttalte dessuten Frankrikes president Emmanuel Macron og Finlands statsminister Antti Rinne at de var bekymret for det som skjer i Storbritannia.

Begge to krever nå at Johnson legger frem et skriftlig forslag til hvordan han tenker seg at han skal kunne endre skilsmisseavtalen tidligere statsminister Theresa May fremforhandlet med EU.

Mays avtale med nedstemt tre ganger i Underhuset. Johnson har sagt han vil fjerne EUs krav om en hard grense mellom Nord-Irland og Irland, men nekter å si hvordan.

