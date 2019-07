KAOS: Flere biler ble trukket med seg av vannet da en kraftig regnskyll traff Navarra-regionen i Spania mandag kveld. Foto: Jesus Diges / EFE

Mann funnet død etter oversvømmelse i Spania

Et plutselig kraftig regn skylte mandag over Navarra-regionen i det nordlige Spania mandag kveld. Én person er funnet død, skriver flere medier.

Nå nettopp







På få timer ble vannstanden i den spanske elven Cidacos hevet fra elleve centimeter til fire meter, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Myndighetene i Navarra-regionen skal ha blitt tatt på senga, ettersom regnværet var fire ganger kraftigere enn hva som var forespeilet. Uværet kom også kort tid etter at Spania opplevde en intens hetebølge i slutten av juni. Cidacos-elven flommet over og tok med seg biler og andre løse gjenstander på ferden.

Den engelskspråklige spanske avisen The Local, som siterer lokale myndigheter, skriver at en mann ble funnet død etter å ha druknet da vannet fra Cidacos-elven trakk med seg bilen hans.

De skriver videre at tog måtte stanse som følger av regnet, og at flere bilførere ble reddet av nødetatene, grunnet risiko for at bilene skulle bli tatt av vannet.

Publisert: 09.07.19 kl. 18:49