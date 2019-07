FUNNET: Suzanne Eaton har vært savnet siden 2. juli. Foto: MAX PLANCK INSTITUTE DRESDEN/NTB SCANPIX

Savnet forsker funnet død i bunker fra andre verdenskrig

Den amerikanske forskeren Suzanne Eaton (59) forsvant sporløst 2. juli. Nå skal hun være funnet død i en forlatt bunker fra andre verdenskrig på den greske ferieøyen Kreta.

59-åringen, som skal ha ledet en forskningsgruppe i selskapet Max Planck Institute, var på Kreta i forbindelse med en konferanse.

Eaton skal ifølge ABC News og nyhetsbyrået Reuters ha blitt funnet i en forlatt bunker fra andre verdenskrig drøyt 10 kilometer unna der hun bodde mens hun var på Kreta.

– Veien som leder til der kvinnen ble funnet er av sement og i et område med mange villaer turister pleier å bo i. Det er også et område mange turister liker å gå, sier den lokale varaordføreren, Konstantinos Beblidakis, i en pressemelding ifølge ABC.

Det er fortsatt ikke kjent hva som har skjedd med forskeren. Drapsetterforskere fra Athen skal være på vei for å bistå, skriver nyhetsbyrået AP.

En av teoriene er at hun har søkt skygge og falt om på en løpetur. Løpeskoene hennes manglet fra hotellrommet, men ellers skal alle hennes eiendeler ha vært der.

– Det er med stor sorg vi kan meddele denne tragiske nyheten om vår kjære venn og kollega Suzanne Eaton, skriver Max Planck Institute i en uttalelse ifølge ABC.

Ifølge CNN opplyses det på en Facebook-gruppe at hun vanligvis løper en halvtime hver dag, og at det er sannsynlig at det var under den daglige løpeturen hun forsvant. Det skal ha vært svært varmt på Kreta 2. juli.

– I tillegg til å være en ledende forsker i sitt felt, er Suzanne en sterk atlet og løper, i tillegg har hun svart belte i senior Taekwondo, har selskapet skrevet i en uttalelse ifølge CNN.

Publisert: 10.07.19 kl. 06:12