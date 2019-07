arrow-left







BELTEVOGN: Stridsvogner av typen «M1A1 Abrams» ble fotografert foran Lincoln-monumentet i Washington D.C onsdag morgen. De skal etter planen stå på utstilling under morgendagens feiring av 4. juli i hovedstaden.

Trump viser militære muskler på nasjonaldagen

Når amerikanerne på torsdag skal feire uavhengighetsdag, blir det med stridsvogner og jagerfly i hovedstaden. Det har skapt reaksjoner.

4. juli er USAs nasjonaldag, og i år blir det med en parade utenom det vanlige når Donald Trump skal vise frem både stridsvogner og kampfly i Washington D.C.

– Vår hyllest til Amerika den 4. juli ved Lincoln-minnesmerket kommer til å bli veldig stort. Det blir et show for livet, skriver presidenten på Twitter.

I tillegg til stridsvognene, som vil være stasjonert i området ved Lincoln-minnesmerket, vil presidenten stenge luftrommet over hovedstaden i to timer for å demonstrere amerikanske jagerfly.

Hvor omfattende hærmateriellet i paraden vil være er så langt uklart, men onsdag ble amerikanske stridsvogner allerede fraktet inn i byen.

Det er ikke rapportert om de totale kostnadene for paraden, men ifølge CBS News koster jagerflyene flere titalls tusen å holde i luften i minuttet. Det har også blitt rapportert at 2,5 millioner dollar måtte bli omdirigert fra den nasjonale parktjenesten.

Kritiseres

Hverken presidenten selv eller forsvaret har vanligvis vært i fokus på uavhengighetsdagen, og både prislappen og paradeplanene har gitt vann på møllen for presidentens kritikere.

Presidentkandidat Julian Castro kaller det «bortkastede penger» overfor CBS, og mener at Trump kun hyller seg selv.

Trump selv avviser at kostnadene er et problem.

– De vil bli små sammenlignet med det er verdt. Vi eier flyene, vi har pilotene, flyplassen er rett i nærheten (Andrews) og alt vi trenger er bensin. Vi eier stridsvognene og alt. Fyrverkeriet blir donert av to av de store. Flott, skriver han på Twitter.

Den pensjonerte generalen David Barno kritiserer bruken av militæret som et ledd i en valgkamp.

– Presidenten bruker militære styrker som i et politisk spill for å bli gjenvalgt, og jeg synes det er fullstendig forkastelig, sier Barno overfor Politico.

– Da jeg var liten så vi bilder av militærparader i Sovjetunionen, og ble fortalt at vi er stolte av å ikke gjøre sånt fordi vi ikke ønsker å være en militarisert samfunn. Å feire 4. juli med stridsvogner er avskyelig, tvitrer Demokraten Marianne Williamson.

Drømmen om parade

Trump er angivelig inspirert av Frankrikes nasjonaldag, ofte kalt Bastilledagen. I fjor omtalte han paraden i Paris som en av de flotteste han hadde sett, ifølge CBS.

Presidenten ønsket opprinnelig en stor militærparade i fjor høst, i forbindelse med en feiring av veteraner fra Vietnamkrigen. Da ble arrangementet avlyst etter at kostnadene ble flerfoldige ganger høyere enn først antatt.

Nå får altså presidenten en ny sjanse til å oppnå drømmen, denne gangen på selveste nasjonaldagen.

I fjor advarte Pentagon at gatene i Washington egner seg dårlig til å kjøre tunge stridsvogner i. Heller ikke i morgen blir det stridsvogner i bevegelse, om man skal tro amerikanske medier.

