Kvinner på topp i EU for første gang i historien

To sterke, omstridte kvinner kan innta toppen av EU. Den ene er dømt for uaktsomhet, den andre anklaget for korrupsjon. De er kvinnelige pionerer med utradisjonell bakgrunn, beundret og kritisert. Til sammen har de ni barn.

Tirsdag kveld ble det skrevet historie i Brussel: For første gang er en kvinne nominert til jobben som EU-kommisjonens president – og for første gang er en kvinne utpekt til å lede den Europeiske sentralbanken.

Etter tre døgns heftige forhandlinger, og i alt fire toppmøter, klarte EUs 28 stats- og regjeringsledere, til slutt å bli enig om et kompromiss om hvem som skal lede EU de neste fem årene.

Til stor overraskelse falt valget på den tyske forsvarsministeren Ursula der Leyen (60) som ny EU-president. Hvis hun velges, vil det være første gang Tyskland har toppledervervet i EU på 53 år. Franske Christine Lagarde (63) skal vokte pengesekken i den europeiske sentralbanken.

Leder-forslaget er kontroversielt, blir anklaget for å være for vesteuropeisk og en «quix-fix», og der Leyen har langt fra en plettfri vandel:

For god til å være sann

60-åringen har lang og bred politisk erfaring, er utdannet gynekolog, har syv barn. Hun tilhører Angela Merkels kristendemokratiske parti, og har vært nevnt som Merkels arvtager.

Noen mener hun er for god til å være sann.

« ... von der Leyen er vår svakeste minister. Det er åpenbart nok til å bli president for EU kommisjonen, tvitret tidligere president i EU parlamentet Martin Schulz tirsdag kveld.

Han er sosialdemokrat, men von der Leyen har mange kritikere blant sine egne, kristendemokratiske partifeller.

Hovedinnvendingen mot henne, er det tyske forsvaret, som mange mener ligger med brukket rygg. Til og begynne med skyldte von der Leyen på sine forgjengere, men nå har hun selv hatt jobben som forsvarsminister siden 2014, og ting er angivelig bare blitt verre.

– Tilstanden i det tyske forsvaret er katastrofal. Forsvarsevnen til Tyskland lider, noe som er totalt uansvarlig, tordnet tidligere forsvarsminister Rupert Scholz forrige uke.

MERKELS MINISTER: Ursula von der Leyen (60) er forsvarsminister i Angela Merkels regjering. Foto: Michael Probst, AP

Både venner og fiender av von der Leyen mener hun har mislyktes totalt som forsvarsminister.

I tillegg må hun i disse dager svare på alvorlige korrupsjonsanklager i sitt departement, og anklager om at store konsulentbyråer har fått millionoppdrag uten at regler for offentlig anbud er fulgt. Tidligere har hun måttet forsvare seg mot anklager om at deler av hennes doktorgradsarbeid var plagiat.

Von der Leyen er født og oppvokst i Brussel, har bodd mange år i USA, og begynte med politikk relativt sent i livet. Hun studerte medisin ved universitetet i Hannover og økonomi ved LSE. Hun har vært med i Merkels regjeringer siden starten i 2005. Hun snakker tysk, fransk og engelsk flytende.

Dømt i korrupsjonssak

Christine Lagarde er ikke et ukjent navn i europeisk politikk: Som en av verdens mest innflytelsesrike kvinner har hun hatt flere franske ministerposter og 63-åringen har vært pioner på flere områder:

Hun ble første kvinnelige finansminister i et G8-land da hun ble utnevnt til stillingen i Frankrike i 2007. Før det var hun først advokat i, og senere første kvinnelige styreleder for det internasjonale advokatfirmaet Baker and McKenzie.

Hun var også første kvinne ved roret i IMF (det internasjonale pengefondet) da hun overtok jobben fra sin skandalerammede landsmann Dominique Strauss-Kahn i 2011, etter at han ble anklaget for voldtekt i New York.

Etter finanskrisen i 2008 sa hun at den delvis kunne forklares med grådige, testosteronfylte, mannsdominerte og høyteknologiske handelskammer.

– Jeg mener helt oppriktig at det aldri burde være for mye testosteron i et rom, sa hun til The Independent.

I 2018 ble hun rangert av Forbes som verdens tredje mest innflytelsesrike kvinne, og hun har vært en svært populær politiker på høyresiden i fransk politikk.

En ripe i lakken er at hun ble dømt, men ikke straffet, for sin rolle i den berømte korrupsjonssaken mot Bernard Tapie.

Lagarde er født inn i en akademikerfamilie i Paris, er utdannet ved eliteskoler i Frankrike og USA, er skilt, men samboer, og har to voksne sønner. Som ung var hun på det franske landslaget i synkronsvømming.

Nå skal hun få alle EU-landene til å trekke simultant for å redde og styrke euroen.

Rot og tull og forhandlinger

Før gårsdagens enighet mellom EU-topplederne, var det heftige kamper på bakrommet i Brussel:

EU-parlamentet er delt inn i partifamilier som peker ut sine egne offisielle kandidater til å bli kommisjonsleder, noe som kalles spisskandidatsystemet («spitzenkandidat»).

Valget har egentlig stått mellom de konservatives kandidat, Manfred Weber, sosialdemokratenes kandidat Frans Timmermann eller de liberales Margrethe Vestager.

Men hele spitzenkandidat-systemet fikk seg et skudd for baugen da man ikke klarte å lande et flertall bak noen av kandidatene.

Årsaken til det er mange:

«SUSHI-AVTALEN»: Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands kansler Angela Merkel forsøkte å få igjennom et kompromiss om ny EU-toppledelse, men feilet. Foto: Eugene Hoshiko, AP

Tysklands kansler Angela Merkel kjempet først for de konservatives kandidat, Weber, men inngikk så en avtale med Frankrikes president Emmanuel Macron, samt Nederland og Spania, under G20-møtet i Orsaka, Japan, om å støtte sosialdemokratenes kandidat Timmermann.

Forslaget ble kalt «sushiavtalen» (»sushi deal»), og ble ekstremt dårlig mottatt i den konservative blokken og blant de østeuropeiske landene, som gjorde opprør. Etter 18 timers forhandlinger, ble kompromisset skrotet.

En illsint Macron reiste tilbake til Paris.

Der kom han åpenbart på bedre tanker, for da EU-toppene møttes på ny tirsdag, var det han som foreslo der Leyen.

Angela Merkel, som personlig var for der Leyen, måtte stemme avholdende tirsdag kveld, fordi hun ikke klarte å få med sine egne koalisjonspartnere på kompromisset.

Ungarn og Polen yppet seg

Det var Ungarn og Polen, med støtte fra Italias EU-kritiske regjering, som blokkerte for både Timmermann og Weber. Det skyldes at særlig Timmermann har vært kritisk til den demokratiske utviklingen i de to landene.

Da kompromissløsningen var klar, har både Ungarn og Polen skrytt av sin egen innsats for å stanse to av spitzenkandidatene.

Ifølge den danske nettavisen Altinget, kan danske Vestager ha blitt skubbet til side fordi Danmark ikke er med i eurosamarbeidet, men hovedårsaken etter alt å dømme er at hennes liberale kolleger var mer opptatt av å sikre egne interesser enn å kjempe for henne.

DUMPET: Danske Margrethe Vestager var en av spisskandidatene til å bli ny president i EU-kommisjonen, men ble satt til side. Foto: ERIC VIDAL, Reuters

Ifølge nettavisen sørget belgiske Charles Michel for selv å bli EU-president, Frankrikes president Emmanuel Macron brukte mest muskler på å sikre en fransk sentralbanksjef, og Nederlands liberale regjeringssjef, Mark Rutte, jobbet heller for sin landsmann, sosialdemokratenes kandidat, Frans Timmermans.

Vestager har imidlertid fått et plaster på såret: Hun er nå utpekt som visepresident i EU-kommisjonen.

Spenning frem til votering

At valget nå har falt på en kandidat utenom spisskandidatsystemet kan skape mer bruduljer for EU: De folkevalgte EU-parlamentet har tidligere understreket at de vil forbeholde seg retten til å avvise enhver kandidat som ikke har stilt som offisiell spisskandidat.

Det er nå opp til Europaparlamentets 751 medlemmer å si ja til der Leyens presidentskap. Voteringen skjer i midten av juni, og hun må få ja av mer enn halvparten av europaparlaments-medlemmene.

JOBBET FOR EGET VERV: Belgias fungerende statsminister er nominert til å lede Det europeiske råd. Foto: Geoffroy van der Hasselt, AP

I tillegg til de Leyen og Legarde, er Belgias fungerende statsminister Charles Michel (43) nominert til å lede Det europeiske råd og den spanske utenriksministeren Josep Borrell (72) er utnevnt som EUs utenrikssjef.

Brexit i fanget

Som nyvalgt EU-president, vil de Leyen få Brexit rett i fanget. Det konservativt partiet vil i løpet av juli peke på Boris Johnson eller Jeremy Hunt som ny statsminister, og begge kandidatene åpner for en hard brexit når fristen er ute i oktober. Hvis valgt, vil de Leyen starte som kommisjonsleder i november.

The Guardian har sett på de Leyens tidligere uttalelser om brexit. Det er kanskje ingen stor overraskelse at hun har vært svært kritisk, og har omtalt en «no deal»-brexit vil være den verst tenkelige starten for et Storbritannia på utsiden av EU.

«De lovet at britene skulle tjene på brexit, men faktum er at brexit er et tap for alle», skal hun ha sagt i et intervju, ifølge The Guardian.

