ANLEGG: Arak sør for Teheran. Foto: HAMID FOROUTAN / ISNA

Israel om Iran-kunngjøring: Ett skritt på veien mot en atombombe

Iran gjør alvor av truslene - sier de vil øke anrikingsgraden så mye som «nødvendig».

Oppdatert nå nettopp







Det sa Behrouz Kamalvandi som er talsperson for Irans atomenergibyrå søndag morgen norsk tid, skriver Reuters.

Atomavtalen mellom Iran, EU, Russland og Russland som Barack Obamas administrasjon ivret sterkt for, påla Iran å kun anrike uran til mer enn 3,67 prosent.

Det skulle sikre at landet ikke utviklet atomvåpen, hvor man trenger en anrikingsgrad på hele 90 prosent. Til gjengjeld fikk Iran eksportere mer olje.

Men i valgkampen i 2016 gjorde Donald Trump motstand mot denne avtalen til ett av sine hovedpunkter, og dette valgløftet har presidenten fulgt opp: USA har nå trukket seg fra avtalen, og innført harde økonomiske sanksjoner mot Iran. Regimet i Teheran har gjort det klart at man derfor ikke lenger føler seg forpliktet til begrensningene som ligger i avtalen.

– Skritt mot en bombe

I første omgang vil Iran kun heve anrikingsgraden til fem prosent. Regimet forsikrer at landets atomprogram kun har fredelige formål, og at anriket uran bare vil bli brukt til å produsere atomkraft.

Dette trolig bare begynnelsen: Ifølge Reuters sier iranske tjenestemenn at landet vil droppe flere av begrensningene fra 2015, og at dette vil bli annonsert hver 60. dag fremover.

Den israelske energiministeren Yuval Steinitz sier søndag morgen at Irans kunngjøring ikke er uventet, og at den varslede økningen i anrikingsgrad er «moderat».

Han kaller det likevel for «ett skritt på veien mot en atombombe».

Ampert

Stemningen mellom USA og Iran har vært svært spent de siste ukene, etter at flere tankskip er blitt angrepet i Persiabukta, og et amerikansk ubemannet dronefly ble skutt ned. USA hevder å ha bevis for at det var Iran som angrep oljetankerne, og at dronen ble skutt ned over internasjonalt farvann.

Iran nekter på begge punkter, og hevder de ikke sto bak tankskipangrepene, der John Fredriksen eide «Front Altair» ble rammet. Samtidig mener Iran at den amerikanske dronen var i iransk luftrom da den ble skutt ned.

Publisert: 07.07.19 kl. 09:56 Oppdatert: 07.07.19 kl. 10:09