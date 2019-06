STANSER FLYGINGER: United Airlines var raskt ute med å kansellere flyginger over iransk luftrom i kjølvannet av at en amerikansk drone ble skutt ned av Iran. Foto: Jan Ovind, VG

Flyselskaper stanser flyginger over Iran

Etter at en amerikansk drone ble skutt ned av Iran har flere flyselskaper stanset flygninger over iransk luftrom.

I natt ble det klart at det amerikanske flyselskapet United Airlines stanset sine flyginger mellom Newark lufthavn i New Jersey, og den indiske byen Mumbai.

Timer senere la amerikanske myndigheter ned forbud mot kommersiell flyging over deler iransk luftrom. Beslutningen ble tatt av sikkerhetsmessige hensyn, etter at en amerikansk drone ble skutt ned i eller utenfor iransk luftrom.

Det var USAs Federal Aviation Administration (FFA) som fattet beslutningen, som innebærer forbud mot å fly over det iranskkontrollerte Hormuzstredet og Oman-gulfen, skriver Reuters.

I tillegg har det nederlandske luftselskapet KLM besluttet ikke å fly over iransk luftrom.

– Sikkerheten er den høyeste prioriteten i KLM. Vi følger alle utviklinger som kan ha en innvirkning på luftrommets sikkerhet døgnet rundt og innretter virksomheter slik at sikkerheten er ivaretatt. Hendelsen med dronen er årsaken til at vi for øyeblikket ikke flyr over området, sier KLM ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf.

