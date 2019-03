Avenatti representerer blant andre pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun hevder å ha hatt sex med Donald Trump i 2006. Foto: Teresa Crawford / AP / NTB scanpix

Stormy Daniels-advokat siktet for utpressingsforsøk mot Nike

Michael Avenatti, best kjent som advokaten til pornostjernen Stormy Daniels, er siktet for forsøk på å presse sportsgiganten Nike for rundt 20 millioner dollar.

NTB

Nå nettopp







Ifølge en talsmann for påtalemyndigheten i Los Angeles ble Avenatti mandag pågrepet i New York. Avenatti er siktet for flere forhold, både i New York og i California.

I New York er advokaten siktet for utpressingsforsøk. Avenatti skal ifølge siktelsen ha forsøkt å true sportsgiganten Nike med å offentliggjøre skadelig informasjon om selskapet, dersom de ikke ansatte ham og en advokatkollega til å gjøre en intern granskning i Nike, skriver The Washington Post. Avenatti skal ha krevd et honorar på mellom 15 til 25 millioner dollar for granskningen.

les også Domstol avviser Stormy Daniels’ søksmål mot Trump

Ifølge avisen skal Avenatti også ha truet med å holde en pressekonferanse i forkant av en college-basketballturnering, hvor han skulle presentere de uheldige opplysningene om Nike.

I California er Stormy Daniels' advokat siktet for å ha brukt klienters penger til å betale egne utgifter. Han er også siktet for å ha brukt falske skattemeldinger til å skaffe seg lån i banken.

Avenatti selv har varslet på Twitter at han vil holde en pressekonferanse om siktelsene tirsdag morgen.

Advokaten representerer blant annet pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun hevder at hun i 2006 hadde sex med Donald Trump og at hun ble betalt for å tie stille om det før presidentvalget i 2016.

25.03.19 19:48