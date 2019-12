Klikk for å aktivere kartet

Aftonbladet: Kvinne skutt med ulovlig våpen under videoinnspilling

Ifølge Aftonbladet ble en kvinne med skuddskader funnet på Ingarö ved Stockholm. Avisens kilder kobler skadene til en musikkvideoinnspilling med ladde våpen.

Den svenske avisen har kilder som hevder at skytingen fant sted under innspillingen av en hiphop-video for en kjent rapper i en bolig på Ingarö. Kvinnen i 20-årene skal ha blitt truffet av to skudd i armen, og ble fraktet til sykehus.

Aktor Jonas Bergendal opplyser til Aftonbladet at én person er pågrepet, og at saken etterforskes som grovt våpenlovbrudd og grov vold.

– Vi er i et veldig tidlig stadium av etterforskningen, og vi kan ikke si så mye ennå. Vi holder på å sette oss inn i saken, og en mengde etterforskningstiltak skal igangsettes, sier han til avisen.

Hendelsen skal ha skjedd natt til søndag. En ambulanse ha blitt stoppet av flere personer i en bil ved Brunn, og kvinnen overlevert personalet. Politiet ble varslet av ambulansepersonalet 01.26, og skal ha sikret seg materialet fra musikkvideoinnspillingen.

Videoen skal vise maskerte personer som poserer med ulovlige våpen. Ifølge Aftonbladet er politiets teori at kvinnen skal ha blitt skutt i armen ved et uhell mens hun holdt i kameraet.

Avisen meldte om hendelsen søndag, og skrev da at ambulansen ble stoppet av en ung kvinne som var skutt i armen. Da meldte politiet om to pågrepne menn.

– Det var en ren tilfeldighet, sa vakthavende for politiet Mats Almquist da m hvordan kvinnen ble funnet.

– Hun var ved bevissthet. Hun sier hun er blitt skutt utendørs, men vi utelukker ikke at det har skjedd i en bolig, sa han videre.

