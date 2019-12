Foto: NEW ZEALAND POLICE

Åtte savnet etter vulkanutbruddet i New Zealand: – Aldri sett lignende

Presten Geoff Hopkins (50) var blant de første som startet å hjelpe de skadede etter vulkanutbruddet på New Zealand. Nå frykter han flere av dem han hjalp er døde.

Fem personer er bekreftet omkommet, og politiet frykter dødstallet vil stige til 13 ettersom åtte personer fortsatt ikke er gjort rede for. Politiet opplyser at 47 personer var på øyen da utbruddet skjedde.

– I tillegg til de fem personene som er bekreftet omkommet, er åtte personer fortsatt ikke gjort rede for, skriver politiet på Facebook.

Videre opplyser de at de fortsatt ikke kan starte søk på øya, men at helikopter flere ganger har flydd over øya.

– De har ikke sett noe tegn til liv, sier statsminister Jacinda Ardern ifølge nyhetsbyrået AP.

– Størrelsen på denne tragedien er forferdelig. Vi deler sorgen, og er knust alle sammen, fortsatte hun.

– Kunne jeg gjort noe annerledes?

31 personer er skadet, og blir behandlet på syv forskjellige sykehus. Tre personer skal være skrevet ut fra sykehuset Whakatane. Det skal både ha vært turister og lokale på øya da utbruddet skjedde, blant dem 37 personer fra cruiseskipet «Ovation of the Seas».

Presten Geoff Hopkins hadde akkurat vært på øya sammen med datteren sin, og var på vei tilbake i båt da utbruddet skjedde. På båten var rundt 30 andre, blant annet to leger. Sammen startet de redningsarbeidet.

– Mange var forferdelig brente. De hadde på seg lite klær, mye hud var utsatt for brannskader. Klærne så fine ut, men under dem hadde de enrome forbrenninger. Jeg har aldri sett lignende blemmer, sier Hopkins til New Zealand Herald.

Han forteller at flere skrek av smerte. De klippet opp klærne til de skadede, rullet dem inn i vått tøy og forsøkte å ro dem. Flere skal ha vært i sjokk.

Etter hvert kjørte båten tilbake til land – med 23 skadede personer. Fem av dem kritisk. Hopkins frykter at ikke alle overlevde.

– Det er tøft, og man starter å analysere. Kunne jeg har gjort noe annerledes. Kunne jeg gjort noe som reddet flere?

Fare for nytt utbrudd

GeoNet har farenivå tre, av fem, for nye utbrudd. Justert ned fra fire mandag. Likevel mener eksperter sannsynligheten er 50 prosent for at det vil komme et nytt utbrudd innen kort tid, skriver New Zealand Herald.

Natt til tirsdag lokal tid var det også et jordskjelv nær Gisborne på New Zealand, men det skal ikke ha noe sammenheng med utbruddet.

Utenriksdepartementet skriver i en e-post til VG at de ikke er kjent med at norske borgere er blant de rammede i forbindelse med vulkanutbruddet på New Zealand.

