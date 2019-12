TO GENERASJONER: Kronprins Mohammed bin Salman og kong Salman bin Abdulaziz av Saudi-Arabia. Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / NTB scanpix

Norge på stemmefiske hos eneveldige Gulf-monarkier

Norge har vært i Saudi-Arabia, Bahrain og Oman for å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd. Oppsiktsvekkende, mener Amnesty.

Utenriksdepartementet har trappet opp valgkampen for en plass i FNs sikkerhetsråd i tre eneveldige Gulf-monarkier i Midtøsten: Oman, Bahrain og Saudi-Arabia.

Det bekrefter Utenriksdepartementet (UD) overfor VG.

Den norske ambassaden i Saudi-Arabia har fått 100.000 kroner ekstra til å drive FN-valgkamp for Norge.

I Saudi-Arabia er det dødsstraff for drap og narkotikaforbrytelser, og henrettelser skjer offentlig ved halshugging. Kvinner i Saudi-Arabia har begrensede rettigheter, og må skriftlig tillatelse fra et nært mannlig familiemedlem for å kunne bevege seg utenfor hjemmet alene.

I fjor høst ble den USA-baserte saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi brutalt drept og partert inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Saudi-Arabia har innrømmet at Khashoggi ble drept, men hevder at det var ved en «feiltagelse».

– Naturlig del av jobben

Ambassaden i Riyadh dekker også Oman, Bahrain og Jemen. Valgkamp-bevilgningen har blant annet gått til å promotere Norges kandidatur også i disse landene.

Ifølge Utenriksdepartementet er ekstrabevilgningen til ambassaden i Riyadh først og fremst brukt på tjenestereiser i Oman og Bahrain, men også på representasjon. Norge har blant annet vært med å arrangere et «fellesnordisk nasjonaldagsarrangement».

I alt har representanter fra ambassaden i Riyadh gjennomført seks reiser til Bahrain og tre til Oman hvor valgkampen har stått på agendaen, opplyser UD til VG.

SULTAN: Den eneveldige monarken sultan Qaboos har styrt Oman siden 1970. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / NTB scanpix

Bahrain styres av en sunnimuslimsk kongefamilie, mens størstedelen av befolkningen er sjiamuslimer. Myndighetene har nulltoleranse når det gjelder pressefrihet, uavhengige politiske meninger og fredelig opposisjon, ifølge organisasjonen Human Rights Watch.

– Norsk utenrikspolitikk ligger fast i kampanjeperioden og reiser til sideakkrediterte land er en helt naturlig del av jobben med å ivareta de brede norske interessene i regionen. Det er grunnen til at vi har ambassader, skriver statssekretær i Utenriksdepartementet Jens Frølich Holte (H) i en e-post til VG.

Ifølge UDs egen oversikt over utgifter til valgkampen har flere norske ambassader har fått økt støtte for å drive valgkamp fordi de dekker mer enn tre land.

– Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende hvis Norge driver valgkamp i Saudi-Arabia på lik linje med andre land, særlig hvis det er en ren kampanje-offensiv som ikke inneholder kritikk av menneskerettighetssituasjonen i landet, sier Ina Tin, rådgiver i Amnesty International.

Tin mener at det er problematisk at Norge, som har vært en sterk pådriver for menneskerettigheter i FN, ønsker stemmen fra Saudi-Arabia til Sikkerhetsrådet, fordi landet bruker sin posisjon i FN til å undergrave menneskerettighetene.

– Å stå opp for det budskapet samtidig som man ber om den saudiarabiske stemmen, virker motsetningsfylt, sier Tin.

Hun sier at menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia har gått fra vondt til verre. Flere journalister og skribenter har blitt arrestert, og forholdene for samvittighetsfanger er forverret.

– Det kan ikke forbigås i stillhet, sier Tin.

Ikke-belærende diplomater

Norge kjemper mot Irland og Canada om ett av to ledige seter i FNs sikkerhetsråd. Hvert lands stemme teller like mye når valget står juni neste år.

Irland har allerede sikret seg stemmen fra Saudi-Arabia. Saudi-Arabias ambassadør til Dublin, Nail Al-Jubeir, sier til avisen The Irish Times at de støtter Irland fordi irske diplomater ikke er uhøflige og belærende, selv om de kan være politisk uenige.

Canada på sin side har heller gjort seg upopulær hos kongedømmet.

ENEVELDIG: Kong Hamed av Bahrain beskyldes for grove brudd på menneskerettighetene. Foto: Hasan Jamali / AP

Canada fordømte drapet på Khashoggi og rettet sanksjoner mot personer som var tilknyttet drapet. I tillegg annonserte den kanadiske regjeringen at den ville avlyse en våpenavtale med landet til en verdi av 15 milliarder dollar som følge av drapet.

Etter at kanadiske myndigheter krevde at Saudi-Arabia løslot politiske aktivister i 2018, svarte kongedømmet blant annet med å utvise den kanadiske ambassadøren og kansellerte flyginger til Canada.

Rutine

At de saudiarabiske monarkene ikke liker påpakninger utenfra er ikke noe nytt, ifølge tidligere ambassadør til Saudi-Arabia Carl Schiøtz Wibye.

– De tåler ikke kritikk, og jobber veldig hardt for å bli kvitt kritikk, sier den pensjonerte diplomaten.

Valgkampen Norge fører i de arabiske monarkiene ser han på som ren rutine.

– Man ser hvilke land som har innflytelse på stemmegivningen, og setter inn ressursene der, sier Wibye.

Valget på plassene i Sikkerhetsrådet står i juni neste år, og hvert av medlemslandenes stemme teller like mye. Overfor VG har UD bekreftet at det ikke er ett land i verden Norge ikke vil ha støtten fra.

Som VG tidligere har omtalt, har Norge vært på stemmejakt i verdens mest autoritære regimer. UD har sendt pensjonerte toppdiplomater til flere av verdens verste diktaturer, som Tadsjikistan og Turkmenistan. Norge har også bedt om støtte fra Nord-Korea.

