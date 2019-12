Foto: Ola Vatn / VG

DN: Kronprinsessen møtte overgrepsdømte Jeffrey Epstein i hans hjem

Kronprinsesse Mette-Marit har flere ganger møtt milliardæren Jeffrey Epstein – etter at han var dømt for overgrep, ifølge DN.

Kronprinsessen møtte ham hjemme hos ham selv, og i Oslo, bekrefter slottet til DN.no. Møtene fant sted mellom 2011 og 2013, lenge etter at Jeffrey Epstein ble dømt for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

– Jeg ville aldri hatt noe med Epstein å gjøre dersom jeg hadde vært klar over alvorlighetsgraden av hans kriminelle handlinger. Jeg burde undersøkt Epsteins fortid nærmere, og beklager at jeg ikke gjorde det, sier kronprinsesse Mette-Marit i en uttalelse sendt fra slottet til DN.

Den amerikanske milliardæren ble først dømt i 2008, men fikk en svært mild behandling av påtalemyndighetene og domstolen. Epstein sonet ett år for å ha betalt en mindreårig for sex, noe som tilsvarer menneskehandel i staten han ble dømt i.

Han ble senere siktet for nye tilfeller av overgrep mot mindreårige og menneskehandel, og satt varetektsfengslet da han ble funnet død på cellen sin i sommer.

DØMT: Jeffrey Epstein ble dømt for å ha betalt en mindreårig jente for sex, i 2008. Senere har flere kvinner stått fram og anklaget ham for overgrep. Foto: New York State Sex Offender Registry

Introdusert av venner

Kronprinsessen bekrefter overfor DN at hun møtte Epstein ved flere tilfeller, etter å ha blitt introdusert av felles bekjente i utlandet. Møtene skal ha skjedd ved sosiale anledninger, de fleste i USA, men også ett møte i Norge.

– Gjennom mitt langvarige arbeid med internasjonale helsespørsmål har jeg sett på nært hold de store skadene seksuelle overgrep påfører barn og kvinner. Vi har alle medansvar for å bekjempe seksuelle overgrep og støtte ofrene, og jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med ofrene for de overgrep Jeffrey Epstein har begått, sier Mette-Marit i uttalelsen slottet har sendt til DN på epost.

Epstein pleide omgang med berømte mennesker, som ekspresident Bill Clinton, nåværende president Donald Trump, og den britiske prins Andrew.

Med sitt eget privatfly fløy Epstein sammen med Clinton til ekspresidentens Oslo-besøk i 2003.

PRINSEN: Prins Andrew har tilsynelatende armen rundt hoften på Virginia Giuffre, på et tidspunkt der hun beskriver at hun var en slags sexslave for Jeffrey Epstein. Foto: MPNC / www.capitalpictures.com

Sender intervju med Epstein-offer

Et sentralt vitne, Virginia Giuffre, har anklaget Epstein for å holde henne i et sexslaveri. Rettsdokumenter frigitt i USA viser at hun for flere år siden ga detalerte beskrivelser, der hun hevdet at Epstein hadde seksuell omgang med svært unge jenter. Dette ble avvist av Epstein og flere involverte personer rundt ham.

Hun har forklart at hun ved tre anledninger skal ha hatt sex med prins Andrew, også mens hun var mindreårig.

Dette har prinsen avvist i et TV-sendt intervju, der han beklaget at han viste dårlig dømmekraft ved sitt vennskap med Epstein.

Prinsen har ingen forklaring på et bilde som sirkulerer i flere amerikanske aviser, som angivelig viser prinsen med armen rundt Giuffre.

Giuffre har på sin side gitt et lengre intervju til BBC, som blir publisert i kveld.

