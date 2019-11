Den maltesiske gravejournalisten Daphne Caruana Galizia ble drept av en bilbombe 16. oktober 2017. Saken er fortsatt under etterforskning. Foto: Jon Borg / AP / NTB scanpix

Reuters: Journalistdrap ble betalt med 150.000 euro

Drapet på journalisten Daphne Caruana Galizia ble bestilt og betalt med 150.000 euro, har en av de tiltalte forklart i avhør på Malta.

Påstanden kommer fra Vince Muscat, som sammen med brødreparet Alfred og George Degiorgio ble pågrepet 3. desember 2017 og i juli i år tiltalt for å ha drept journalisten med en bilbombe.

Muscat forklarte seg i april 2018, i håp om å bli benådet. Samme år ga en person med kjennskap til avhøret opplysningene videre til Reuters. Nyhetsbyrået har ikke publisert dem før nå, for å unngå å skade etterforskningen.

Saken om journalistdrapet har satt regjeringen i EU-landet under voldsomt press. En av de siktede har, ifølge Times of Malta og flere andre medier, pekt ut statsminister Joseph Muscats tidligere stabssjef som oppdragsgiveren. Stabssjefen er avhørt, men senere satt fri. Han trakk seg fra stillingen tidlige i uka.

Statsminister Joseph Muscat er ikke i slekt med Vince Muscat.

– Bestillingsdrap

Vince Muscat har forklart at han sommeren 2017 satte Alfred Degiorgio av utenfor en kafé nær Maltas hovedstad. Få minutter senere kom Degiorgio tilbake og sa at de hadde fått i oppdrag å drepe den fremstående gravejournalisten Daphne Caruana Galizia. På sin blogg hadde hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Bilbomben ble kjøpt fra mafiamedlemmer på Malta, som igjen hadde fått bomben tilsendt fra italiensk mafia, har Muscat forklart, ifølge Reuters.

Politiet mener Muscat jobbet på oppdrag for George Degiorgio, angivelig leder for en kriminell gruppe. Broren Alfred var medlem av samme gjeng, ifølge politiet.

Ingen kommentar!

Brødrene avviser å ha hatt noe med drapet å gjøre og har nektet å svare på spørsmål fra politiet. Verken deres eller Muscats forsvarere vil kommentere saken.

Muscat har ikke fått oppfylt ønsket om benådning.

Statsminister Muscats stabssjef Keith Schembri er gjennom en vitneforklaring trukket inn i saken og gikk av tidligere denne uken. Det gjorde også turistminister Konrad Mizzi. Begge har avvist at de har tatt imot betaling fra et selskap eid av forretningsmannen Yorgen Fenech.

Finansminister Christian Cardona suspenderte seg selv fra stillingen tirsdag. Cardona avviser også å ha hatt noe med drapet å gjøre.

– Aktivert fra yacht

Ifølge Muscat var den opprinnelige planen å skyte journalisten med rifle fra langt hold, skriver Reuters. De skal imidlertid ha besluttet at det ville bli for vanskelig og byttet skytevåpenet mot en bombe.

Journalistens familiebolig er inngjerdet, og hun pleide ofte å parkere bilen på innsiden.

Men kvelden 15. oktober sto bilen på utsiden. Neste morgen dro Degiorgio-brødrene og Muscat dit, har Muscat forklart. Alfred Degiorgio skal ha tatt seg inn i bilen via et vindu på passasjersiden og plantet bomben under sjåførsetet.

Ifølge påtalemyndigheten dro deretter George Degiorgio til en yacht i havnen i Valletta. Derfra sendte han en tekstmelding til en innretning i bilen. Meldingen aktiverte bomben og drepte journalisten.

Publisert: 29.11.19 kl. 12:41

