SVIKTET: Brexit-partiet mener tidligere politikere har sviktet byen. I valget satset de på å vinne setet her. Foto: Nina E. Rangøy, VG

Brexit-partiet satser alt på å vinne denne byen

PETERBOROUGH (VG) Nigel Farage og Brexit-partiet freder Boris Johnson og satser alt på å vinne over Labour i byer som er på vippen. Katedralbyen nord for London er en av dem.

Ahmed Fawad Ashraf

Nina Eirin Rangøy (foto)

Nå nettopp

«Dette valget blir et rotterace mellom oss og Labour» roper han.

Nigel Farage sine retoriske evner har den effekten han ønsker. Velgerne reiser seg fra stolene og klapper.

Seks sikkerhetsvakter med øreplugger sirkler rundt i rommet. De skuler. Helt siden Farage fikk en milkshake kastet på seg tidligere i år har vaktene vært klistret til ham.

Festlokalet ved togstasjonen er kledd opp for Brexit-partiet. Det lyseblå banneret «change British politics for good» er satt opp, og plakater med samme budskap ligger på hver stol.

De som følger med på sosiale medier blir ønsket velkommen - seansen blir naturligvis streamet.

«We will be the masters and they will be the servants» sier Nigel Farage til velgerne. Foto: Nina E. Rangøy, VG

Velgerne her har tatt noen valg de siste årene som viser at alle har fair sjanse til å vinne setet her.

2015: De konservative vinner parlamentsvalget.

2017: Labour vinner parlamentsvalget.

2019: Brexit-partiet vinner EU-parlamentsvalget.

2019: Labour vinner lokal-valget.

«Hva synes dere om valgkampen så langt?» spør Farage.

– Elendig! svarer de rundt ett hundre fremmøtte. De fleste er pensjonister. Farage er enig. Han sier de andre partiene har vært uinspirerende.











VELGERE: Rundt 100 folk fra Peterborough kom for å høre og se Nigel Farage.

Partiet har trukket kandidater i 317 kretser de konservative har i dag. Boris Johnson er fredet. Strategien er å vinne flest mulig seter i Labour-land for å snu makten i Underhuset og å få gjennom brexit.

Det britiske valgsystemet er slik at vinneren i hver krets tar alt og får setet - de andre får ingenting.

I Peterborough blir Farage tatt i mot som en frelser. Partiets strategi ligger fast men er risikabel, fordi mange av partiers velgere plutselig ikke har et parti å stemme på.

TREKKPLASTERET: Stoltheten som ruver over torget: Den 900 år gamle Peterborough-katedralen. Foto: Nina E. Rangøy, VG

Derfor har partiets oppslutning sunket til fire prosent.

– Det er trist at jeg ikke får stemt, sier Anita Carnell. Hun hører til en valgkrets der brexit-partiet ikke stiller og er kommet til Peterborough for å høre Farage.

Carnell støtter likevel slagplanen. Det er dumt å splitte velgere som vil ha brexit mellom to partier. Det gir Labour muligheter.

– Tanken på det gjør meg spysyk, sier hun.

Peterborough er en by som vokser raskt, blant annet på grunn av innvandring fra Øst-Europa. Det er stort behov for arbeidskraft på fruktgårdene rundt byen.

De siste årene har arbeidsledigheten økt. 6 av 10 stemte for brexit i 2016. I dag er byen styrt av Labour.

Her satser Farage alt og vil gjøre rent bord - hans joker er Mike Greene. Fem generasjoner før ham er født her. Millionæren kjenner byen godt, og han han vært bestyrer for stoltheten som ruver over torget: Den 900 år gamle katedralen.

– Tidligere politikere har sviktet byen. Jeg vil gi byen oppmerksomheten, og brexit-partiet er det eneste alternativet, sier Mike Greene. Mange velgere vil hilse på ham.







KANDIDAT: Jeg vil gi byen oppmerksomheten, og brexit-partiet er det eneste alternativet, sier Mike Greene.

– Kriminaliteten går opp her, vi har 33 millioner pund i underskudd, og grunnskolen vår er på sisteplass i hele landet, sier Greene til VG. Flere blir hjemløse, og dopbruken øker, forteller han.

– Har innvandring vært bra eller ikke?

– Denne byen har tiltrukket folk fra hele verden i tiår, og jeg mener sterkt at når folk snakker om problemer mellom grupper vil jeg si nei, det er alle de forskjellige bakgrunnene som er samlet her som utgjør identiteten til Peterborough.

Brexit-partiet vil likevel endre innvandring til Storbritannia særlig på ett område. De vil ikke ha fri flyt av ufaglærte innvandrere fra EU-land, så lenge jobbene kan gå til briter.

Valgmøtet er over. Nå skal Farage og Greene ut i Peterborough. Jazze opp stemningen, møte flere velgere og stille opp på pressebilder. Slike «walk n’ talks» er blitt et kjennetegn for Farages valgkamp.

Folk som legger merke til ham filmer og tar bilder og deler det med venner på sosiale medier.

AVSTÅR: – Ingen får min stemme i år. Jeg har aldri hatt troen på polikere. Det er bare brutte løfter, sier Jodie Faulkner. Foto: Nina E. Rangøy, VG

– Ingen får min stemme i år. Jeg har aldri hatt troen på polikere. Det er bare brutte løfter, sier Jodie Faulkner.

Faulkner og datteren Eiliyah får ikke med seg sirkuset som passerte for noen minutter siden. Hun vet ikke hvorfor velgere i byen bytter parti så ofte.

Hele familien hennes skal stemme. De har vært brexitere siden 2016, forteller hun.

Publisert: 29.11.19 kl. 07:37

